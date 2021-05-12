Три авиакомпании США отменили рейсы в Тель-Авив на фоне напряженности в регионе

Три американские авиакомпании - American Airlines, United Airlines и Delta Airlines - отменили рейсы в Тель-Авив на фоне напряженности в регионе. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на портал FlightAware.

United Airlines отменила рейсы в Тель-Авив из Чикаго и Ньюарка 11 мая и рейсы из Сан-Франциско и Ньюарка 12 мая. Представитель Delta Airlines сообщил, что компания отменила рейсы из Нью-Йорка с 11 по 13 мая и "не имеет никакого решения о возобновлении на данном этапе". Как заявили в American Airlines, эта компания отменила рейсы из Нью-Йорка в Тель-Авив 12 мая и обратный рейс из Тель-Авива 13 мая, передает РИА Новости.

Ранее во вторник агентство Франс Пресс сообщило, что тель-авивский аэропорт Бен-Гурион приостановил полеты из-за ракетного обстрела города. Позже работа аэропорта возобновилась.

Напомним, в выходные начались масштабные столкновения между палестинцами и израильскими полицейскими в Восточном Иерусалиме. Впоследствии в понедельник вечером резко обострилась ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа. В результате обстрелов с обеих сторон есть погибшие и множество раненых.