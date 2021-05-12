Участникии автопробега везут на Байкал капсулу с землей Брестской крепости

Почти 16 тысяч километров, 43 дня пути, более 20 встреч в городах Беларуси и России. В мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой" накануне Дня Победы стартовал автопробег Брест - Иркутск - Брест, который получил название "Содружество: от Буга до Байкала". Автопробег проходит под копией знамени 393-го Отдельного Артиллерийского Зенитного Дивизиона - одного из самых ценных экспонатов музея Обороны Брестской крепости.

К стартовавшим в Бресте экипажам по дороге будут присоединяться другие участники пробега. Павел Богуша

К стартовавшим в Бресте экипажам по дороге будут присоединяться другие участники. Конечная точка маршрута - озеро Байкал. Участники автопробега доставят в Иркутск капсулу с землей Брестской крепости-героя.

Организатор пробега брестчанин Алексей Манец рассказал, откуда взялась идея многокилометрового путешествия:

- Мы с супругой Еленой любим открывать для себя новые места. Мечтали рвануть на Байкал еще два года назад, но как-то не решались. А когда в Минске губернатор Иркутской области встречался с Президентом Беларуси, Александр Лукашенко поделился мечтой побывать на легендарном озере. И мы снова загорелись. Задумали поехать на Байкал не просто автотуристами, а со смыслом - приурочить эту поездку к двум памятным датам: Дню Победы и 80-летию обороны Брестской крепости. Разработали проект, списались с различными патриотическими организациями в Беларуси и России, написали письмо в "СОЮЗ", где о нас вышла большая статья.

Алексей Манец - белорус. После службы в армии по комсомольской путевке уехал в Западную Сибирь. Здесь прошли 28 лет жизни - работал в нефтегазоразведочной отрасли, женился, растил детей. Но климат стал сказываться на здоровье, и супруги приняли решение уехать жить на родину Алексея Федоровича - в Брест.

Алексей Манец признается:

- В Сибири снился Брест, а в Бресте снится Сибирь.

Сегодня, в день выхода очередного номера газеты "СОЮЗ. Беларусь - Россия", участники автопробега планируют быть в Чебоксарах, дальше по пути - Казань, Ижевск, Пермь, Ревда...

Ревда - родной город супруги Алексея Федоровича - Елены Васильевны Манец:

- Мой отец Носачев Василий Егорович был участником группы спортсменов, которые совершили легкоатлетический пробег по маршруту Ревда - Волгоград - Ревда. С собой они принесли факел, зажженный на Мамаевом кургане. 8 мая 1975 года на торжественной церемонии открытия мемориала у Среднеуральского медеплавильного завода зажгли Вечный огонь. Спустя 46 лет я, дочь Василия Егоровича, доставлю в Ревду капсулу со священной землей Брестской крепости, чтобы в торжественной обстановке у мемориала передать ее жителям города Ревда.

В Иркутске белорусы планируют быть 29 мая. А третьего июня автопробег отправится в обратный путь, и пройдет он южнее - через Красноярск, Кемерово, Барнаул, Уфу, Самару, Брянск. Возвращение в Брест планируется накануне Дня памяти и скорби - 22 июня.