Ученые предупредили, что Чернобыльской АЭС начались новые ядерные реакции

Как рассказал Анатолий Дорошенко из киевского Института проблем безопасности атомных электростанций, датчики фиксируют увеличение числа нейтронов, выходящих из одного недоступного помещения на АЭС, что свидетельствует о реакции деления.
Напомним, что через год после катастрофы на ЧАЭС над ней построили саркофаг из стали и бетона. Но так как через него внутрь во время дождей попадала вода, из-за которой возросла вероятность деления урановых ядер и начался резкий рост числа нейтронов, над ним построили Новый безопасный конфайнмент (НБК). Благодаря этой конструкции количество нейтронов в большинстве точек саркофага остается стабильным или даже уменьшается.
Но теперь нейтроны почему-то снова начали появляться и накапливаться в новых местах. К примеру, в одном из помещений станции их количество почти удвоилось за четыре года.
"Это как тлеющие угли в мангале... Это достоверные и убедительные данные. Нам просто непонятно, что это за механизм", - заявил химик Нил Хайят.
По его словам, происходящее никак нельзя игнорировать, ведь реакции деления в этом участке могут ускориться в прогрессии, что приведет к неконтролируемому выбросу ядерной энергии. Как заявил Максим Савельев из Института проблем безопасности атомных электростанций, на ЧАЭС может случиться еще одна авария, но у ответственных за управление ситуацией есть в запасе несколько лет для того, чтобы найти способ устранить возникшую угрозу. Ученый также отметил, что если взрывная реакция произойдет, то она скорее всего обрушит неустойчивые элементы старого саркофага, и тогда НБК наполнится радиоактивной пылью.