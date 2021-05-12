Умер народный артист РФ, экс-солист Большого театра Владимир Редькин

В возрасте 65 лет ушел из жизни бывший ведущий солист оперной труппы Большого театра, народный артист России Владимир Редькин. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-атташе театра Катерину Новикову.

Причина смерти не указывается.

Прощание с Редькиным пройдёт 15 мая в 10:00 в Российской академии музыки имени Гнесиных.

Владимир Николаевич Редькин родился в 1956 году в Москве. В 1984 году закончил Московскую консерваторию.

Солист (баритон) Большого театра с 1984 года. Выступал на крупнейших мировых оперных сценах: в Венской опере, Шотландской королевской опере, Дублинской опере, в театрах Милана, Сан-Франциско, Сантьяго, Барселоны, в Карнеги-холле и Линкольн-центре (Нью-Йорк), других. В 2016 году покинул Большой театр.