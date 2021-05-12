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Умершего от COVID актера Владимира Качана похоронили в Москве

Новости
    12.05.2021, 17:09
Текст:   Олег Усков
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

Скончавшегося 7 мая на 74-м году жизни советского, российского актера и музыканта Владимира Качана похоронили на Троекуровском кладбище.

Об этом сообщает радио "Говорит Москва".

Перед траурной церемонией с артистом простились на сцене "Школы современной пьесы", где он прослужил тридцать лет.

Владимир Качан родился 18 мая 1947 года в Ворошилове. После школы поступал в Щукинское училище (удалось не сразу). На одном курсе с Качаном учились Русланова и Кайдановский, а в общежитии он делил комнату с Филатовым и Борисом Галкиным.

Помимо ШСП, служил в московском ТЮЗе, Театре на Малой Бронной, Театре Станиславского и Театре Олега Табакова.

Сниматься начала в семидесятые: "Когда я стану великаном", "Петровка, 38", "Каникулы Кроша", "Забавы молодых", "Бедная Настя" - всего более сорока проектов.

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