Умершего от COVID актера Владимира Качана похоронили в Москве

Скончавшегося 7 мая на 74-м году жизни советского, российского актера и музыканта Владимира Качана похоронили на Троекуровском кладбище.

Об этом сообщает радио "Говорит Москва".

Перед траурной церемонией с артистом простились на сцене "Школы современной пьесы", где он прослужил тридцать лет.

Владимир Качан родился 18 мая 1947 года в Ворошилове. После школы поступал в Щукинское училище (удалось не сразу). На одном курсе с Качаном учились Русланова и Кайдановский, а в общежитии он делил комнату с Филатовым и Борисом Галкиным.

Помимо ШСП, служил в московском ТЮЗе, Театре на Малой Бронной, Театре Станиславского и Театре Олега Табакова.

Сниматься начала в семидесятые: "Когда я стану великаном", "Петровка, 38", "Каникулы Кроша", "Забавы молодых", "Бедная Настя" - всего более сорока проектов.