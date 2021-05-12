Уровень безработицы в России снизился до 5,4 процента, что составляет 4,2 миллиона человек. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин во время ежегодного отчета правительства в Госдуме.

Премьер напомнил, что пик безработицы был в августе прошлого года - 6,4 процента.

По словам Мишустина, антикризисные меры государства по поддержке бизнеса помогли сохранить работу миллионам людей.

В частности, по решению президента весной прошлого года предпринимателям были предоставлены гранты на выплату зарплаты в размере одного МРОТ на каждого работника.

Всего было выплачено более 90 миллиардов рублей, выплаты получили более миллиона малых и средних предприятий, в которых было занято порядка четырех миллионов человек.