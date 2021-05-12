В Беларуси началась подготовка к VIII Форуму регионов

Новости

Российский истребитель сопроводил самолеты Франции в небе над Черным морем 16:59
Абрамченко: Цены на продовольствие в России растут умереннее мировых 16:57
МИД РФ: Соглашение России и Украины по туризму прекратило свое действие 16:52
Борт МЧС с раненными при стрельбе в Казани прибыл в Москву 16:43
Путин объяснил отток населения из Омской области 16:22
До 2023 года почти все госуслуги будут доступны онлайн 16:20
Объявлены лауреаты Межгосударственной премии "Звезды Содружества" 16:20
Китай показал новейшую подлодку 16:20
СБУ включила рэпера Моргенштерна в список угроз национальной безопасности 16:13
Хуснуллин: Судьба льготной ипотеки определится к середине июня 16:11
Более 2,5 тыс. IT-компаний появилось после объявления мер поддержки 16:09
Ливни в Москве и Подмосковье задержатся на пять дней 16:07
Новак: Средства ФНБ могут пойти на энергообеспечение БАМа и Транссиба 16:06
ЦБ хочет давать налоговый вычет по ИИС только по российским бумагам 15:59
Синоптик предупредил об аномальной погоде в Московском регионе 15:46
Один человек погиб при стрельбе в метро Софии 15:39
Объявлены номинанты и состав жюри премии "Слово" 15:39
В этом году Минсельхоз планирует улучшить качество жизни 2 млн селян 15:39
Украина выйдет из соглашения СНГ о сотрудничестве в таможенных вопросах 15:34
Голикова: Открытие авиасообщения с новыми странами - дело ближайшего будущего 15:33
ГД предложила давать преимущество при зачислении в садики детям сотрудников 15:32
Минэнерго исключило рост тарифов из-за газификации регионов 15:19
Петербург побил 58-летний рекорд по теплу 15:18
Путин обсудит ситуацию на рынке труда 15:17
Новак: Ситуация на топливном рынке стабильна 15:13
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Зачем миру понадобились новые формы денег
Зачем миру понадобились новые формы денег
Зачем проверять антитела и как делать это правильно
Зачем проверять антитела и как делать это правильно
Что думают читатели "РГ" о предложении снизить нештрафуемый порог скорости
Что думают читатели "РГ" о предложении снизить нештрафуемый порог скорости
12.05.2021 16:48
Рубрика: В мире

В Беларуси началась подготовка к VIII Форуму регионов

Главная тема очередного Форума регионов - научно-техническое сотрудничество
Текст: Владимир Бибиков (bibikov@sb.by)
Союз. Беларусь-Россия - № 18(982)
В Беларуси начата подготовка к VIII Форуму регионов, который в этот раз намечено провести в Подмосковье.

Совещание с данной повесткой состоялось в Совете Республики Национального собрания Беларуси. Совет Республики наряду с Советом Федерации РФ является ответственным за проведение подобных масштабных мероприятий. В нынешнем заседании участвовали парламентарии, руководители министерств и ведомств Беларуси...

Фото: Роман Щербенков
В Орше состоялись Международный экономический форум и выставка-ярмарка

Предполагается, что основной темой форума станет научно-техническое сотрудничество двух союзных государств в эпоху цифровизации. Помимо пленарного заседания работа пройдет на профильных секциях. Их участники рассмотрят основные направления развития белорусско-российского научно-технического сотрудничества в эпоху цифровых технологий, перспективы интеграции цифровых образовательных ресурсов Беларуси и России, роль цифровизации в формировании единого научно-технологического пространства Союзного государства, вопросы научно-технического взаимодействия в рамках союзных научно-технических программ и многое другое.

- Мы определили основные темы, которые хотели бы обсудить на форуме с российскими коллегами, - отметила в беседе с корреспондентом "СОЮЗа" первый заместитель министра образования Беларуси Ирина Старовойтова. - Определены и предполагаемые участники. Это крупные ученые, представители ведущих вузов Беларуси. Акцент будет сделан на научно-техническом сотрудничестве наших вузов с российскими. Есть серьезные наработки по ряду перспективных высокотехнологичных направлений. Думаю, форум - хорошая возможность еще раз обсудить совместные проекты, а также влияние цифровой среды на молодежь, работу, которую необходимо проводить в связи с этим. Нам интересны наработки российской стороны, но мы и сами готовы предложить свои, совершенно открыты для взаимодействия.

На полях "большого" Форума регионов состоится и молодежный.

- Готовимся к работе на секции, посвященной молодежной повестке, - рассказала "СОЮЗу" секретарь ЦК БРСМ Александра Гончарова. - Подбираем спикеров, которые готовы интересно выступить. Хотим, чтобы появилась цифровая молодежная информационная платформа для совместной деятельности с российскими коллегами.

На полях VIII Форума регионов Беларуси и России состоится молодежный форум

Подготовка к участию в Форуме регионов Беларуси и России продолжается на уровне министерств и ведомств, предприятий и вузов.

Кстати

По традиции на форумах регионов подписываются важные договоренности и контракты. Не станет исключением и нынешний. Предполагается подписание соглашений Беларуси с рядом субъектов Российской Федерации, а также крупных хозяйственных договоров.

В мире экс-СССР Беларусь VII Форум регионов Беларуси и России

Главное сегодня

Песков высоко оценил действия учителей в казанской школе
Мишустин осудил жадность производителей и торгсетей
Голикова исключила возможность локдауна осенью
МИД РФ не назвал имена высылаемых из России сотрудников посольства США
Российский истребитель сопроводил самолеты Франции в небе над Черным морем
Смогут ли вакцинированные туристы поехать в Европу
Русская школа в Чехии оказалась под угрозой закрытия