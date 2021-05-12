В Беларуси началась подготовка к VIII Форуму регионов

В Беларуси начата подготовка к VIII Форуму регионов, который в этот раз намечено провести в Подмосковье.

Совещание с данной повесткой состоялось в Совете Республики Национального собрания Беларуси. Совет Республики наряду с Советом Федерации РФ является ответственным за проведение подобных масштабных мероприятий. В нынешнем заседании участвовали парламентарии, руководители министерств и ведомств Беларуси...

Предполагается, что основной темой форума станет научно-техническое сотрудничество двух союзных государств в эпоху цифровизации. Помимо пленарного заседания работа пройдет на профильных секциях. Их участники рассмотрят основные направления развития белорусско-российского научно-технического сотрудничества в эпоху цифровых технологий, перспективы интеграции цифровых образовательных ресурсов Беларуси и России, роль цифровизации в формировании единого научно-технологического пространства Союзного государства, вопросы научно-технического взаимодействия в рамках союзных научно-технических программ и многое другое.

- Мы определили основные темы, которые хотели бы обсудить на форуме с российскими коллегами, - отметила в беседе с корреспондентом "СОЮЗа" первый заместитель министра образования Беларуси Ирина Старовойтова. - Определены и предполагаемые участники. Это крупные ученые, представители ведущих вузов Беларуси. Акцент будет сделан на научно-техническом сотрудничестве наших вузов с российскими. Есть серьезные наработки по ряду перспективных высокотехнологичных направлений. Думаю, форум - хорошая возможность еще раз обсудить совместные проекты, а также влияние цифровой среды на молодежь, работу, которую необходимо проводить в связи с этим. Нам интересны наработки российской стороны, но мы и сами готовы предложить свои, совершенно открыты для взаимодействия.

На полях "большого" Форума регионов состоится и молодежный.

- Готовимся к работе на секции, посвященной молодежной повестке, - рассказала "СОЮЗу" секретарь ЦК БРСМ Александра Гончарова. - Подбираем спикеров, которые готовы интересно выступить. Хотим, чтобы появилась цифровая молодежная информационная платформа для совместной деятельности с российскими коллегами.

На полях VIII Форума регионов Беларуси и России состоится молодежный форум

Подготовка к участию в Форуме регионов Беларуси и России продолжается на уровне министерств и ведомств, предприятий и вузов.

Кстати

По традиции на форумах регионов подписываются важные договоренности и контракты. Не станет исключением и нынешний. Предполагается подписание соглашений Беларуси с рядом субъектов Российской Федерации, а также крупных хозяйственных договоров.