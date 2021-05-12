В Беларуси стартовал проект по изучению иммунитета против коронавируса

В Беларуси стартовал проект по изучению иммунитета против COVID-19. Это совместная акция Министерства здравоохранения Беларуси и Роспотребнадзора. Тестирование на антитела будет проходить с 14 по 19 мая, для жителей Беларуси оно бесплатное.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на Министерство здравоохранения, "Белорусы имеют возможность поучаствовать в проекте по изучению иммунитета против COVID-19. Все желающие смогут сдать свой биологический материал (кровь) для исследования на антитела к COVID-19. Это исследование проводится для оценки популяционного иммунитета населения".

Запись на тестирование будет проводиться только в электронном виде. Желающие смогут зарегистрироваться и пройти анкетирование онлайн. Доступ для записи на тестирование был открыт вчера, 12 мая.

По данным Министерства здравоохранения, в стране уже проведено 6 млн 15 тысяч 54 теста на коронавирусную инфекцию у населения. По состоянию на среду общее количество заболевших COVID-19 составило в республике 370 509 человек. Выздоровели за это же время 360 916 пациентов, число скончавшихся от коронавирусной инфекции - 2652 пациента.