В этом году Минсельхоз планирует улучшить качество жизни 2 млн селян

В 2021 году Минсельхоз рассчитывает улучшить качество жизни дополнительно порядка двух млн человек в сельской местности в рамках госпрограммы развития сельских территорий, заявил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев по итогам отчета Михаила Мишустина о работе правительства в Госдуме.

По его словам, уже в прошлом году, в первый год действия программы, жилищные условия смогли улучшить почти 50 тыс. семей. Были построены или отремонтированы 379 объектов социальной и инженерной инфраструктуры - школ и детских садов, спортивных и культурно-досуговых центров, медицинских пунктов, водо- и газопроводов. В этом году к ним добавятся еще 430 таких мероприятий. Кроме того, было реализовано более 6 тыс. проектов по благоустройству - детские и спортивные площадки, освещение, зоны отдыха и многие другие объекты. Таким образом, в прошлом году совокупно госпрограмма охватила территории, в которых проживают около 6 млн человек, то есть около 16% всего сельского населения России.

По оценке Патрушева, в целом мероприятия госпрограммы позволят как минимум сохранить долю сельского населения не менее 25,2%.

"Первый год реализации госпрограммы комплексного развития сельских территорий показал колоссальную востребованность ее мероприятий в регионах и принес конкретные значимые результаты - никогда еще в современной истории страны темпы преобразования российского села не приобретали таких масштабов", - считает Дмитрий Патрушев.

Он поблагодарил правительство за то, что развитие села остается одним из приоритетов государственной политики, а соответствующие мероприятия предусмотрены почти во всех госпрограммах.

Ранее сегодня председатель правительства Михаил Мишустин в своем отчете о работе кабмина перед Госдумой отметил, что только в 2021 году на развитие сельских территорий предусмотрено около 220 млрд рублей. Тема останется приоритетной для правительства и в дальнейшем, заверил он.

По замыслам Минсельхоза, госпрограмма комплексного развития сельских территорий должна остановить отток населения в мегаполисы, привлечь в аграрный сектор городских жителей и в целом улучшить качество жизни на сельских территориях. Ключевое направление госпрограммы - льготная сельская ипотека, которая выдается по ставке от 0,1% до 3% годовых на срок до 25 лет.