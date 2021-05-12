В Хельсинки возобновила свою работу выставка произведений Ильи Репина

Два года назад в Государственной Третьяковской галерее с огромным успехом прошла выставка произведений Ильи Репина, созданных с 1870-х по конец 1920-х годов. Это и хрестоматийные полотна, известные по школьным учебникам ("Бурлаки на Волге", "Не ждали", "Запорожцы", "Торжественное заседание Государственного совета 7 мая 1901 года..." ), и малоизвестные произведения. В выставке принимали участие картины из Национального художественного музея Беларуси.

Десять лет, с 1892 по 1902 год, Илья Ефимович жил и творил под Витебском в своем имении Здравнево. Им созданы здесь эскизы к "Бурлакам на Двине", один из которых находится в Третьяковке. Сейчас в Здравневе музей-усадьба Ильи Репина, над которым шефствует Союзное государство, пополняя экспозицию новыми работами и организуя пленэры для юных художников.

В начале нынешнего года репинская выставка переехала в Хельсинки. К слову, после Беларуси Репин почти 30 лет прожил в Финляндии, в поселке Куоккала (ныне Репино), оставив имение в Здравневе младшей дочери. В усадьбе "Пенаты" на берегу Финского залива он провел свои последние годы.

- Выставка в Хельсинки открылась и сразу же закрылась из-за пандемии, - рассказала генеральный директор Третьяковки Зельфира Трегулова. Кстати, Зельфира Исмаиловна награждена орденом Франциска Скорины.

И вот долгожданная новость: выставка Репина вновь заработала, она будет экспонироваться в Художественном музее Атенеум в Хельсинки до осени. А потом произведения великого русского художника переедут в Пти-Пале в Париж, как раз напротив моста Александра III.

- После выставки, которая с невероятным успехом прошла в марте - августе 2019 года на Крымском валу при участии Национального художественного музея Республики Беларусь, всех, как говорится, "потянуло" на творчество Репина, - пояснила Зельфира Трегулова. - Предложили новые интерпретации работ Репина, в том числе и поздних.

Диалог между деятелями искусств Союзного государства продолжается более двух десятилетий. "Ни одна из наших феноменально успешных выставок, организованных за последние годы, не проходила в Москве без участия белорусов", - подчеркнула директор Третьяковки.

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Несколько лет назад в белорусской столице прошла выставка "От реализма к импрессионизму", на которой было представлено шесть десятков полотен из собрания российской галереи второй половины XIX - начала ХХ века. А в рамках V Форума регионов Беларуси и России в Могилеве был реализован совместный проект на базе филиала художественного музея "Музей В.К. Бялыницкого-Бирули".