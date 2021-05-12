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12.05.2021 08:11
Рубрика: Общество

Сверчок соленый

Насекомые в меню
Текст: Константин Волков
Российская газета - Неделя № 102(8453)
В Японии появляется все больше вендинговых автоматов, продающих насекомых для еды. В их числе - саранча, куколки шелковичных червей, цикады, жуки-ныряльщики и так далее, всего в продаже около десяти видов экзотической снеди.
Энтомофаги говорят, что это вкусно. Фото: EPA Энтомофаги говорят, что это вкусно. Фото: EPA
Энтомофаги говорят, что это вкусно. Фото: EPA

Дешевле всего протеиновый батончик из перемолотых сверчков, он стоит около 6 долларов. Наибольшей популярностью среди японцев пользуются соленые сверчки (10 долларов банка) и консервированные скорпионы (16 долларов банка).

Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости
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Насекомых для еды уже продают в вендинговых автоматах. Пока что такие автоматы ставят преимущественно в Токио и на острове Кюсю на юго-западе Японии. Совсем недавно такой автомат появился в Нагасаки, до того в Фукуоке. А в Кумамото, например, вендинговая машина по продаже насекомых появилась еще в 2019 году.

Все продукты упакованы в банки и хранятся в автомате в охлажденном виде. Некоторые закуски, например жуков-ныряльщиков, рекомендуется разогреть перед употреблением. Говорят, что на вкус не отличить от хорошего мяса.

Япония - не единственный производитель закусок из насекомых, еще раньше по этому пути пошел Таиланд, который фасует сушеных инсектов в пакеты, как чипсы. Любопытные могут купить их уже и в Москве, 127 рублей за 26 грамм жареных тараканов и сверчков.

Интерес к съедобным насекомым проявляют и в других странах, например в США. Под новый вид питания (он называется энтомофагия) подводится солидная научная база. Так, еще в 2019 году эксперт ООН по продовольственной безопасности Джулиа Муир заявила, что в будущем насекомые станут значимой частью многих блюд, если не в своем естественном виде, то в качестве измельченных добавок. Она отметила, что по полезности насекомые близки к рыбе, а производство еды из них значительно менее вредно для окружающей среды, чем выращивание скота.

И хотя пока у большинства людей энтомофагия не находит особого сочувствия, но, по расчетам ООН, к 2050 году для 9 миллиардов населения придется на 70 процентов увеличить пищевое производство. Мяса, птицы и рыбы на всех не хватит, а вот сверчки и тараканы могут стать выходом.

Общество Ежедневник Образ жизни

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