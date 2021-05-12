В Израиле сообщили о гибели военного при обстреле из сектора Газа

Израильский военный погиб в результате ракетного обстрела со стороны сектора Газа. Об этом сообщили в Армии обороны Израиля.

Как следует из сообщения структуры в Twitter, погибшему был 21 год.

Напомним, в выходные начались масштабные столкновения между палестинцами и израильскими полицейскими в Восточном Иерусалиме. Впоследствии в понедельник вечером резко обострилась ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа. В результате обстрелов с обеих сторон есть погибшие и множество раненых.