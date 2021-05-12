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12.05.2021 16:31
Рубрика: Общество

В Минприроды подсчитали количество объектов накопленного вреда

Текст: Алексей Дуэль
В рамках "генеральной уборки страны", анонсированной премьер-министром Михаилом Мишустиным в ходе ежегодного отчета правительства в Госдуме, предстоит ликвидировать 29 тысяч объектов накопленного вреда. Об этом заявил глава Минприроды Александр Козлов.

"Это и затонувшие корабли, и брошенные скважины, - сказал глава Минприроды. - Первоочередная задача - провести ревизию этих объектов, определить очередность по накопленному вреду - какую угрозу они представляют человеку. И уже по итогам этой работы просто убрать их, в том числе, с привлечением собственников".

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Еще одним направлением в борьбе за экологическое благополучие станет принятие закона, который обяжет собственников производств, имеющих дело с опасными веществами, ликвидировать накопленный за годы работы экологический вред. Проект документа в начале мая был рассмотрен на заседании под председательством вице-премьера Виктории Абрамченко, отметили в Минприроды.

"У нас есть еще и другие предприятия, которые не урегулированы этим законодательством, - прокомментировал Александр Козлов. - Мы планируем внести поправки в ряд законов, которые в том числе охватывают жизнедеятельность этих предприятий. Они будут регулировать создание ликвидационных фондов для металлургических предприятий, объектов недропользования, животноводства, птицеводства и очистных сооружений".

Кроме того, Минприроды уже направило в правительство поправки в закон об охране окружающей среды, которые позволят "окрашивать" экологические платежи в бюджет. О необходимости этого говорили и Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию, и Михаил Мишустин во время ежегодного отчета Госдуме.

"Мы провели небольшой анализ, порядка 23 млрд рублей возмещенного ущерба за нанесенный вред природе в прошлом году, - пояснил Александр Козлов. - Деньги пошли в разные уровни бюджетов: федеральный, региональный, муниципальный. И только порядка 2% пошли на прямые нужды, как раз на возмещение экологического вреда. Да, на эти деньги строятся школы, больницы, многое другое то, что нужно для людей. Но самое главное - они не идут на нужды экологии".

После принятия законопроекта все деньги, полученные от экологических штрафов и экосбора, будут идти на экологию, заверил министр.

Общество Экология Правительство Минприроды

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