В Москве наступило метеорологическое лето

В Москве на две недели раньше обычного наступило метеорологическое лето.

По словам ведущего сотрудника центра погоды "Фобос " Евгения Тишковца, обычно метеорологическое лето приходит 28 мая.

'Мы находимся уже в климате метеорологического лета, когда среднесуточная температура воздуха достигла отметки 15 градусов тепла", - приводит слова Тишковца агентство ТАСС.

По словам синоптика, в ближайшие дни в Москве будет по-летнему тепло - не ниже 20 градусов тепла. И температура будет только расти.

При этом, как уточнили "Российской газете" в Гидрометцентре, ещё два дня будет довольно дождливо из-за теплого циклона с южных морей. К выходным дожди должны прекратиться.