В Москве наступило метеорологическое лето

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В Москве на две недели раньше обычного наступило метеорологическое лето.
По словам ведущего сотрудника центра погоды "Фобос " Евгения Тишковца, обычно метеорологическое лето приходит 28 мая.
'Мы находимся уже в климате метеорологического лета, когда среднесуточная температура воздуха достигла отметки 15 градусов тепла", - приводит слова Тишковца агентство ТАСС.
По словам синоптика, в ближайшие дни в Москве будет по-летнему тепло - не ниже 20 градусов тепла. И температура будет только расти.
При этом, как уточнили "Российской газете" в Гидрометцентре, ещё два дня будет довольно дождливо из-за теплого циклона с южных морей. К выходным дожди должны прекратиться.