Новости

Минсельхоз США спрогнозировал сохранение за РФ лидерства в экспорте пшеницы 22:54
В Москве наступило метеорологическое лето 22:31
Искусственный интеллект будет управлять такси и ставить диагнозы 22:26
Посол Боснии и Герцеговины: Россия - это конструктивный партнер 22:17
Три авиакомпании США отменили рейсы в Тель-Авив на фоне напряженности в регионе 22:09
Космический аппарат НАСА обнаружил постоянный гул глубоко в космосе 21:35
Фанаты "Локомотива" закидали бутылками вратаря "Крыльев" 21:22
Генсек ООН заявил о ключевой роли "Спутника V" в процессе вакцинации в мире 21:20
Кириенко возглавил наблюдательный совет общества "Знание" 21:02
Упавшее от ветра дерево убило пенсионерку в Подмосковье 20:56
ХАМАС сообщил о запуске 130 ракет по израильским городам 20:52
До 302 сократилось число военнослужащих с коронавирусом 20:47
Сергей Шойгу и министр обороны Армении обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе 20:06
Москвичей попросили не выходить на улицу 19:56
Глава ОПЗЖ Медведчук заявил, что ознакомился с обвинениями против него 19:49
Лавров и Блинкен обсудили предложение Вашингтона о встрече президентов РФ и США 19:45
Ракетный удар разрушил офисную высотку в Газе с редакциями местных СМИ 19:34
МИД РФ озвучил позицию России по Договору по открытому небу 19:27
Умер народный артист РФ, экс-солист Большого театра Владимир Редькин 19:26
Проворов сыграет за сборную России на чемпионате мира 19:08
Ректор РХТУ Мажуга предложил поощрять граждан за раздельный сбор мусора 18:55
Новый сайт парламента Болгарии взломали сразу после запуска 18:54
Под Тверью будут судить парня, готовившего теракт на 9 мая 18:33
Акцию "Сад памяти" встретили горняки Кузбасса – угольного "сердца" России 18:28
В Израиле сообщили о гибели военного при обстреле из сектора Газа 18:19
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Зачем миру понадобились новые формы денег
Зачем миру понадобились новые формы денег
Что думают читатели "РГ" о предложении снизить нештрафуемый порог скорости
Что думают читатели "РГ" о предложении снизить нештрафуемый порог скорости
Зачем проверять антитела и как делать это правильно
Зачем проверять антитела и как делать это правильно
12.05.2021 22:31
Рубрика: Общество

В Москве наступило метеорологическое лето

Текст: Ольга Игнатова
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В Москве на две недели раньше обычного наступило метеорологическое лето.

Фото: Александр Щербак/ТАСС
Ливни в Москве и Подмосковье задержатся на пять дней

По словам ведущего сотрудника центра погоды "Фобос " Евгения Тишковца, обычно метеорологическое лето приходит 28 мая.

'Мы находимся уже в климате метеорологического лета, когда среднесуточная температура воздуха достигла отметки 15 градусов тепла", - приводит слова Тишковца агентство ТАСС.

По словам синоптика, в ближайшие дни в Москве будет по-летнему тепло - не ниже 20 градусов тепла. И температура будет только расти.

При этом, как уточнили "Российской газете" в Гидрометцентре, ещё два дня будет довольно дождливо из-за теплого циклона с южных морей. К выходным дожди должны прекратиться.

Общество Ежедневник Погода

Главное сегодня

Генсек ООН заявил о ключевой роли "Спутника V" в процессе вакцинации в мире
Песков высоко оценил действия учителей в казанской школе
Лавров и Блинкен обсудили предложение Вашингтона о встрече президентов РФ и США
Сборная России обыграла Швецию в матче Евротура
МИД РФ осудил насилие в отношении мирных жителей Израиля и Палестины
Семьи смогут получить до 450 тысяч рублей на постройку своего дома
В Роспотребнадзоре объяснили, зачем вводить третью дозу вакцины от COVID-19