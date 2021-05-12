В Москве обсудили создание сервиса, связывающего образовательные сервисы МЭШ

В столице обсудили создание тематического каркаса, связывающего все образовательные сервисы Московской электронной школы. Эксперты поделились с "РГ" мнением о возможной интеграции на эту площадку новых и разнообразных цифровых ресурсов.

Как рассказали в пресс-службе департамента образования и науки Москвы, основная цель интеграции цифровых ресурсов - предоставить и педагогам, и ученикам, и их родителям качественный контент разного формата и доступ на платформу "Московской электронной школы" к развивающимся образовательным ресурсам. Учителя смогут разнообразить процесс обучения, легче подобрать "мотивационный ключ" к каждому ребенку, чтобы ему было интереснее учиться. Новинка поможет структурировать контент МЭШ, создать поурочные планы для учителей и выявить недостающий образовательный контент, который предполагается интегрировать в библиотеку МЭШ коммерческими партнерами.

Ранее в "МЭШ" уже были загружены образовательные материалы от известных производителей: издательств "Просвещение" и "Российский учебник", Учи.ру, ЯКласс, Skyeng, Яндекс.Репетитор и других. Сейчас пришло время сделать следующий шаг: обеспечить его постоянное развитие, включение в автоматическую подборку к каждой теме.

По мнению генерального директора компании "Мобильное Электронное Образование", резидента "Сколково" Александра Кондакова, Москва требует самого современного образования, отвечающего задачам социально-экономического развития столицы. "Мы позитивно относимся к интеграции разнообразных цифровых ресурсов на платформе "МЭШ", - сказал Кондаков. - Ресурсы, представленные там, прошли серьезный отбор. Что касается наших программ, сегодня мы начинаем с обучающихся в начальной школе, с детей с ограниченными возможностями здоровья, с инклюзивного образования. Надеемся, что образовательный контент нашей компании для основного и среднего общего образования также со временем войдет в образовательные организации столицы".

По словам исполнительного директора по взаимодействию с органами государственной власти компании "Алгоритмика" Павла Шклюдова, инициативу по интеграции "МЭШ" с образовательными площадками ждало все образовательное сообщество.

"Мы впервые ведем открытый и продуктивный диалог о том, как мы можем помочь в улучшении качества образовательной среды. Сильная компетенция образовательных площадок - это умение понять запрос общества на новые знания, быстро превратить этот запрос в качественный образовательный контент и донести до конечного потребителя этого контента", - отметил он.

Павел Шклюдов считает, что мощная сторона "МЭШ" заключается в стратегическом видении развития всей образовательной среды города Москвы, наличии экспертов по образованию мирового класса и способности доносить контент до учеников и учителей.

"Каждая образовательная площадка быстро и качественно делает кусочки образовательного пазла, а "МЭШ" собирает из этих кусочков общую понятную картину", - сказал он.

Будет разработано обучение, консультации и сопровождение педагогов по внедрению и использованию обновленного контента и образовательных сервисов.

"В библиотеке "МЭШ" после обновления появилось много полезных ресурсов. Образовательные материалы от Учи.ру, ЯКласс активно используются учителями начальных классов, учителями-предметниками, - рассказывает директор Образовательного центра "Протон" Самира Караханова. - Ресурс Яндекс.Репетитор востребован педагогами для закрепления и повторения изученного материала, выдается в качестве ЦДЗ, а также является незаменимым инструментом для подготовки учащихся к ЕГЭ и ОГЭ. Материалы издательств "Просвещение" и "Российский учебник", которые размещены в библиотеке МЭШ часто включаются в содержание учебного процесса наших педагогов".

Учитель истории и обществознания школы № 1324 Андрей Ванюшин ожидает от обновлений больше разнообразного контента, видео и приложений, которые можно использовать на уроках и при самостоятельной подготовке учеников.

"Новые цифровые инструменты, как ничто другое, эффективно помогают в этом учителю, - рассказал Ванюшин. - Важность цифровых ресурсов, кажется, уже перестает быть вопросом - это четкое утверждение. Мы живем в мире, где умение пользоваться электронными ресурсами не просто полезный, а крайне необходимый для успешного будущего навык".