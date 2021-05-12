Новости

Мишустин: Объем поездок по стране должен вырасти больше чем вдвое 12:32
АТОР разъяснила порядок въезда россиян на Кипр 12:31
Мишустин: Отток населения с Дальнего Востока снизился в четыре раза 12:26
В Петрозаводске избрали нового мэра 12:23
В Москве обсудили создание сервиса, связывающего образовательные сервисы МЭШ 12:21
Субсидии на авиаперевозки для Дальнего Востока планируется увеличить 12:16
Мишустин ответил на вопрос Володина о борьбе с выводом средств за рубеж 12:16
Мишустин: Кабмин увеличит на 30% расходы на строительство и ремонт дорог 12:10
Восемь раненных при стрельбе в Казани направят в Москву 12:08
МИД РФ рассказал о предложении Москвы по ключам шифрования от приложений 12:07
ОПЕК+ в апреле выполнила сделку о сокращении добычи нефти на 114% 12:04
Мишустин заявил о прорыве с импортозамещением в промышленности 12:01
Мишустин предложил проработать вопрос статуса самозанятых на выборах 11:59
В Магадане все школы переведут под охрану Росгвардии 11:51
Новейший зенитный комплекс С-350 "Витязь" поступил на вооружение ЮВО 11:41
На границе с Казахстаном задержан сбежавший из колонии наркоторговец 11:37
Программа поддержки вузов "Приоритет-2030" будет запущена до конца мая 11:37
Мишустин сообщил о росте доли отечественной продукции в промышленности 11:34
Москвичи сдали в "народный каршеринг" Audi Q7 11:33
Мишустин: У России есть все возможности для постковидного прорыва 11:31
Руководство "Зимней вишни" частично признало вину в суде 11:31
Власти РТ: Действия учителей помогли избежать большего числа жертв 11:30
В Новом Уренгое самолет получил повреждения после посадки 11:30
Мишустин напомнил о цели построения государства без бюрократизма 11:24
Оперштаб: Еще 2 394 пациента вылечились от COVID-19 в Москве 11:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Зачем миру понадобились новые формы денег
Зачем миру понадобились новые формы денег
Зачем проверять антитела и как делать это правильно
Зачем проверять антитела и как делать это правильно
Что думают читатели "РГ" о предложении снизить нештрафуемый порог скорости
Что думают читатели "РГ" о предложении снизить нештрафуемый порог скорости
12.05.2021 12:21
Рубрика: Общество

В Москве обсудили создание сервиса, связывающего образовательные сервисы МЭШ

Текст: Ирина Огилько

В столице обсудили создание тематического каркаса, связывающего все образовательные сервисы Московской электронной школы. Эксперты поделились с "РГ" мнением о возможной интеграции на эту площадку новых и разнообразных цифровых ресурсов.

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
Выпускники пишут итоговое сочинение в дополнительный срок

Как рассказали в пресс-службе департамента образования и науки Москвы, основная цель интеграции цифровых ресурсов - предоставить и педагогам, и ученикам, и их родителям качественный контент разного формата и доступ на платформу "Московской электронной школы" к развивающимся образовательным ресурсам. Учителя смогут разнообразить процесс обучения, легче подобрать "мотивационный ключ" к каждому ребенку, чтобы ему было интереснее учиться. Новинка поможет структурировать контент МЭШ, создать поурочные планы для учителей и выявить недостающий образовательный контент, который предполагается интегрировать в библиотеку МЭШ коммерческими партнерами.

Ранее в "МЭШ" уже были загружены образовательные материалы от известных производителей: издательств "Просвещение" и "Российский учебник", Учи.ру, ЯКласс, Skyeng, Яндекс.Репетитор и других. Сейчас пришло время сделать следующий шаг: обеспечить его постоянное развитие, включение в автоматическую подборку к каждой теме.

По мнению генерального директора компании "Мобильное Электронное Образование", резидента "Сколково" Александра Кондакова, Москва требует самого современного образования, отвечающего задачам социально-экономического развития столицы. "Мы позитивно относимся к интеграции разнообразных цифровых ресурсов на платформе "МЭШ", - сказал Кондаков. - Ресурсы, представленные там, прошли серьезный отбор. Что касается наших программ, сегодня мы начинаем с обучающихся в начальной школе, с детей с ограниченными возможностями здоровья, с инклюзивного образования. Надеемся, что образовательный контент нашей компании для основного и среднего общего образования также со временем войдет в образовательные организации столицы".

По словам исполнительного директора по взаимодействию с органами государственной власти компании "Алгоритмика" Павла Шклюдова, инициативу по интеграции "МЭШ" с образовательными площадками ждало все образовательное сообщество.

"Мы впервые ведем открытый и продуктивный диалог о том, как мы можем помочь в улучшении качества образовательной среды. Сильная компетенция образовательных площадок - это умение понять запрос общества на новые знания, быстро превратить этот запрос в качественный образовательный контент и донести до конечного потребителя этого контента", - отметил он.

Павел Шклюдов считает, что мощная сторона "МЭШ" заключается в стратегическом видении развития всей образовательной среды города Москвы, наличии экспертов по образованию мирового класса и способности доносить контент до учеников и учителей.

"Каждая образовательная площадка быстро и качественно делает кусочки образовательного пазла, а "МЭШ" собирает из этих кусочков общую понятную картину", - сказал он.

Будет разработано обучение, консультации и сопровождение педагогов по внедрению и использованию обновленного контента и образовательных сервисов.

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС
Родители смогут проверять состояние школьных столовых

"В библиотеке "МЭШ" после обновления появилось много полезных ресурсов. Образовательные материалы от Учи.ру, ЯКласс активно используются учителями начальных классов, учителями-предметниками, - рассказывает директор Образовательного центра "Протон" Самира Караханова. - Ресурс Яндекс.Репетитор востребован педагогами для закрепления и повторения изученного материала, выдается в качестве ЦДЗ, а также является незаменимым инструментом для подготовки учащихся к ЕГЭ и ОГЭ. Материалы издательств "Просвещение" и "Российский учебник", которые размещены в библиотеке МЭШ часто включаются в содержание учебного процесса наших педагогов".

Учитель истории и обществознания школы № 1324 Андрей Ванюшин ожидает от обновлений больше разнообразного контента, видео и приложений, которые можно использовать на уроках и при самостоятельной подготовке учеников.

"Новые цифровые инструменты, как ничто другое, эффективно помогают в этом учителю, - рассказал Ванюшин. - Важность цифровых ресурсов, кажется, уже перестает быть вопросом - это четкое утверждение. Мы живем в мире, где умение пользоваться электронными ресурсами не просто полезный, а крайне необходимый для успешного будущего навык".

Общество Образование

Главное сегодня

Видеотрансляция: Отчет Мишустина в Госдуме о работе правительства
В МИД рассказали об источниках кибератак на Россию в 2020 году
Оливер Стоун заявил о развязанной против России информационной войне
В России предложили ввести бонусы для привитых от COVID-19 пассажиров
Россияне назвали необходимым для счастья доход в 173 тысячи рублей в месяц
Семьи смогут получить до 450 тысяч рублей на постройку своего дома
В Роспотребнадзоре объяснили, зачем вводить третью дозу вакцины от COVID-19