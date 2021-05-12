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12.05.2021 20:40
Рубрика: Власть

Добавят ума

В технологиях спасения и безопасности - запрос на искусственный интеллект
Текст: Тимофей Борисов
Российская газета - Федеральный выпуск № 103(8454)
Системы, оборудование, спасательная и вообще любая техника на любой вкус и под любые задачи - все это представлено на открывшемся накануне ежегодном международном салоне "Комплексная безопасность-2021".
Парк "Патриот" вместил образцы мощной спасательной техники, которые раньше по габаритам не проходили для предыдущих площадок на ВДНХ. Фото: РИА Новости Парк "Патриот" вместил образцы мощной спасательной техники, которые раньше по габаритам не проходили для предыдущих площадок на ВДНХ. Фото: РИА Новости
Парк "Патриот" вместил образцы мощной спасательной техники, которые раньше по габаритам не проходили для предыдущих площадок на ВДНХ. Фото: РИА Новости

В среду посетителей на выставку приехало по визуальному ощущению гораздо больше, чем в предыдущие годы.

Фото: РИА Новости
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"Мы впервые проводим Комплексную безопасность в парке "Патриот". Здесь представлено спасательное снаряжение, автомобили, робототехника и многое другое. Представлена работа аппаратно-программного комплекса "Безопасный город", - отметил первый заместитель главы МЧС России Александр Чуприян.

Хотя настоящих технологических прорывов на стендах и в многочисленных павильонах не оказалось, зато представлено много надежной и проверенной техники, которую продолжат дорабатывать и доводить.

Это касается, например, такой узкоспециальной, но по-настоящему нужной техники, как пожарно-насосный модуль контейнерного типа, плавающий спецтранспортер, современный автогидроподъемник, грузовой КАМАЗ с крано-манипуляторной установкой, лыжно-гусеничный снегоход "Беркут". Интерес вызвал новый автомобиль для тушения пожаров в аэропортах. "Предыдущих моделей не существует. Это опытная конструкторская работа. В данный момент проводится технологическая подготовка к серийному производству. В ближайший этот год и следующие года мы будем осуществлять отгрузки", - сообщили в компании-разработчике.

Стоимость одного такого автомобиля составляет порядка 70-75 миллионов рублей, что на 20 с лишним миллионов дешевле, чем, например, австрийский аналог.

В тех областях, где применяются эти новинки, трудно добиться прорывов. Главное, что это техника отечественная и она достойного качества, а потому безболезненно заменяет зарубежные аналоги.

Фото: Юлия Симатова
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В общем, посмотреть есть на что. Но, пожалуй, главный итог выставки этого года - не сами образцы, а определение стратегического направления развития всех технологических платформ на ближайшее будущее. А именно - курс на искусственный интеллект.

Его применение необходимо во всех разработках. Например, в этот раз еще больше стали стенды с различными видами беспилотников. Тут и дроны самолетного типа, а также беспилотные вертолеты. С помощью искусственного интелекта их разведывательные возможности можно объединить в единую мониторинговую систему, которая отслеживает развитие пожаров и половодья.

Также большое место уделено морозоустойчивой технике, способной работать в Арктике.

Власть Безопасность Правительство МЧС

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