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12.05.2021 22:26
Рубрика: Экономика

Искусственный интеллект будет управлять такси и ставить диагнозы

Текст: Елена Манукиян
До конца 2021 года в России в качестве экспериментов запустят семь новых сервисов и услуг на основе искусственного интеллекта. Законопроект об этом 12 мая принят в первом чтении в Госдуме.

Так, согласно документу, в ряде регионов появится беспилотное такси, а в некоторых больницах и поликлиниках вместо врачей ставить диагнозы и назначать лечение будут специальные роботизированные программы. Искусственный интеллект станет помощником для малого и среднего бизнеса: он подберет для будущих предпринимателей оптимальные сферы деятельности. Помимо этого, его возможности будут использоваться в проведении клинических исследований лекарств, в телемедицине, дистанционном заключении договоров с биометрическими данными, а также для сопровождения грузовых перевозок беспилотными авиационными системами.

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В Минэкономразвития пояснили, что сегодня уже есть действующий базовый закон, который позволяет создавать так называемые "цифровые песочницы" - специальные правовые режимы для апробации новых технологий. Новый законопроект дополняет и уточняет его.

"Мы рассчитываем, что с принятием законопроекта уже в этом году появится возможность протестировать целый ряд технологий, которые после внедрения в жизнь смогут принести ощутимую пользу людям", - пояснил заместитель министра экономического развития Владислав Федулов. По его словам, беспилотники для доставки грузов планируют запустить в Томской области, где уже на этапе апробации они помогут обеспечить продовольствием и лекарствами жителей удаленных районов. А в рамках эксперимента по применению искусственного интеллекта в телемедицине врачи смогут не просто консультировать, как это происходит сейчас, а ставить диагнозы и назначать лечение по наиболее распространенным нозологиям, список которых формируется.

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