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12.05.2021 12:54
Рубрика: Общество

В России перестраиваются подходы к развитию среднего профобразования

Текст: Ксения Колесникова
Россия активно перестраивает подходы к развитию системы среднего профобразования, чтобы оно было востребованным и престижным. Об этом сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин в ходе отчета правительства в Госдуме.

- Перестройка подхода к тому, чтобы профессиональное образование было востребованным и престижным для ребят, уже очень активно ведется, - цитирует Михаила Мишустина ТАСС. - Работая вместе с бизнесом, необходимо в течение года уметь перестраивать методологически программу, чтобы за два года выпускать в профессиональном смысле специалистов. Считаю это важным и востребованным.

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Михаил Мишустин отметил: вопрос о престижности среднего профобразования очень актуален.

- Когда мы обращаемся к специалисту за услугами, нас в первую очередь волнует его компетенция, насколько он хороший специалист, - подчеркивает глава кабмина.

Напомним, ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что правительство обновляет подходы к развитию системы среднего профобразования. Они включают изменение сроков подготовки специалистов, контрольных цифр приема, ориентацию на рынок труда и ремонт колледжей.

Общество Образование Правительство Председатель Правительства Отчет Михаила Мишустина в Госдуме

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