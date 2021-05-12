В России перестраиваются подходы к развитию среднего профобразования

- Перестройка подхода к тому, чтобы профессиональное образование было востребованным и престижным для ребят, уже очень активно ведется, - цитирует Михаила Мишустина ТАСС. - Работая вместе с бизнесом, необходимо в течение года уметь перестраивать методологически программу, чтобы за два года выпускать в профессиональном смысле специалистов. Считаю это важным и востребованным.

Михаил Мишустин отметил: вопрос о престижности среднего профобразования очень актуален.

- Когда мы обращаемся к специалисту за услугами, нас в первую очередь волнует его компетенция, насколько он хороший специалист, - подчеркивает глава кабмина.

Напомним, ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что правительство обновляет подходы к развитию системы среднего профобразования. Они включают изменение сроков подготовки специалистов, контрольных цифр приема, ориентацию на рынок труда и ремонт колледжей.