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Текст:   Марина Трубилина 
10:10 12.05.2021

В Сбербанке рассказали о росте спроса на ипотеку на дачи

Фото: Максим Блинов/РИА Новости Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

В 3,5 раза больше ипотечных кредитов на загородную недвижимость и земельные участки, чем годом ранее, оформил, по данным сервиса "ДомКлик", Сбербанк за январь-апрель нынешнего года. За четыре месяца было оформлено свыше 2,5 тысяч кредитов против 724 за те же месяцы прошлого года.

Фото: Сергей Михеев/РГ
Названы регионы с самой доступной ипотекой

"Если посмотреть на портфель в суммарном выражении, за год он вырос в четыре раза. С начала года таких кредитов выдано на 7,9 млрд рублей, за аналогичный период прошлого года - 1,8 млрд рублей", - отметил вице-президент, директор дивизиона "ДомКлик" Сбербанка Николай Васёв. Такой рост связан с тем, что люди во время пандемии выбирают отдых дома, и многие задумались о покупке дачи. Интерес к такой недвижимости продолжит расти, даже если будут открыты дополнительные направления для туризма за границу, считает Васёв.

Средняя стоимость дачного дома в целом по России, по данным "ДомКлик", составляет 3,1 млн рублей.

Больше всего ипотечных кредитов на загородную недвижимость с начала года выдано в Московской области, на втором месте - Москва. Также в лидерах Краснодарский край и Санкт-Петербург.

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