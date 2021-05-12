Сирийские военные при поддержке российских Воздушно-космических сил ведут активный поиск банд террористов в сирийской пустыне.

Как рассказал представитель российской группировки войск в Сирийской Арабской Республике, с 23 апреля военные ликвидировали 338 террористов и задержали 44 боевика.

Кроме того, было захвачено 20 единиц техники, выведено из строя 6 машин, уничтожено 38 объектов и 45 укрытий.

По словам российского представителя, в ходе разведывательно-поисковых мероприятий военные обнаружили 26 схронов, более 21,5 тонны боеприпасов, а также 7 тонн материальных средств и другого имущества террористов.

В свою очередь, сирийские саперы, которые прошли обучение у российских инструкторов, проверили 2530 километров автомобильных дорог и 865 строений.

Российский военный подчеркнул, что благодаря грамотной организации совместных разведывательно-поисковых действий террористическим формированиям нанесен значительный урон в живой силе и технике.

Кроме того, предотвращены теракты в отношении военнослужащих и мирных сирийских жителей.

В свою очередь, заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Карпов рассказал, что российская военная полиция продолжает патрулирование в районе Мембидж провинции Алеппо.

Кроме того, российские военные полицейские продолжают сопровождение гражданского автотранспорта на участке трассы М-4 в провинции Ракка. Представители российского Центра по примирению враждующих сторон провели две гуманитарные акции в провинциях Хомс и Дейр-эз-Зор.

Российские военные выдали населению продовольственные наборы общим весом 11,2 тонны.

По словам Карпова, напряженная ситуация остается в Идлибской зоне деэскалации.

Там за последние дни было зафиксировано 44 обстрела со стороны позиций террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ).