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12.05.2021 13:05
Рубрика: В мире

В США медсестра получила семь пожизненных сроков за убийство ветеранов

Фото: AP Photo Фото: AP Photo
Фото: AP Photo

В Западной Вирджинии суд приговорил медсестру к семи пожизненным срокам за убийство ветеранов смертельными инъекциями.

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По сообщениям газеты USA Today, в период с июля 2017 года по июнь 2018 года Рета Мэйс работала в больнице города Кларксбург вводила смертельные дозы инсулина ветеранам в возрасте 81-96 лет, все погибшие были участниками Второй мировой войны и Корейской войны.

Отмечается, что заступать на ночные дежурства Мэйс начала летом 2017 года, тогда же начали фиксироваться необъяснимые случаи смерти пожилых пациентов. Причиной назвали недолжное хранение инсулина, препарата, который позволяет регулировать уровень сахара в крови. Расследование загадочных смертей начали еще в 2018 году, в результате чего удалось вычислить Рету Мейс.

Кстати, это не единственный подобный случай в мире. Так, в июне 2019 года в Германии был призван виновным и приговорен к заключению Нильс Хегель, виновный в смерти 85 пациентов. Мужчина работал санитаром в клиниках городов Дельменхорст и Ольденбург, где вводил тяжелобольным пациентам огромные дозы лекарственных препаратов. Поймать его удалось благодаря тому, что одна из медработниц стала свидетелем его действий.

В мире США

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