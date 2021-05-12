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Текст:   Марина Трубилина 
16:55 12.05.2021

В выписке из ЕГРН появится информация о состоянии дома

Сведения о том, что дом аварийный, будут включать в Единый госреестр недвижимости. Закон об этом приняла Госдума в окончательном третьем чтении.
Фото: Егор Алеев/ТАСС Фото: Егор Алеев/ТАСС
Фото: Егор Алеев/ТАСС

Закон создает механизм информирования граждан об аварийном состоянии домов и их непригодности для проживания.

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Предлагается обязать региональные и муниципальные органы власти, которые принимают решение о признании многоквартирного дома аварийным, о признании жилого помещения, в том числе жилого дома, непригодным для проживания, направлять в Росреестр сведения о таких решениях.

Росреестр, в свою очередь, будет включать эти данные в выписки из ЕГРН. Это позволит защитить интересы граждан, обезопасить их от покупки непригодного жилья, обеспечит актуальность данных реестра недвижимости, подчеркнул замруководителя Росреестра Алексей Бутовецкий.

Закон начнет действовать с 1 февраля 2022 года. Информацию о домах и помещениях, признанных аварийными ранее, органы местного самоуправления должны направить в Росреестр до 1 июля 2022 года.

Сейчас, отмечается в пояснительной записке к законопроекту, самостоятельно найти информацию о том, что дом аварийный, покупателю жилья сложно. У властей нет обязанности по ведению реестров аварийного жилья в открытом доступе.

Кроме того, будет исключен риск того, что житель аварийного дома, получивший при его расселении компенсацию за жилье, вновь купит аварийное жилье. В этом случае государству придется платить за его переселение несколько раз.