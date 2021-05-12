Валерий Фальков назвал три приоритетных направления в науке

Минобрнауки России будет поддерживать развитие всех научных направлений, но приоритетными станут лишь три: медико-биологические исследования, исследования в области новой энергетики и климата.

Напомним, 12 мая, выступая с отчетом о работе правительства в Госдуме, премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что в ближайшие три года из бюджета будет выделено более 1,5 триллиона рублей на фундаментальные исследования.

- Мы обязаны поддерживать все научные направления, - сказал в эфире телеканала "Россия-24" Валерий Фальков. - Но, безусловно, есть приоритеты. Одно из таких направлений достаточно очевидно в условиях коронавирусной инфекции - это медико-биологические исследования.

Также в приоритете, по словам Фалькова, новая энергетика и все, что связано с климатом.

Как будут распределяться средства на исследования?

Министр уточнил, что есть разные механизмы, в основном конкурсные, и поддержка через госзадания: "научным институтам и университетам государство ежегодно выделяет сумму, чтобы они учили студентов, проводили научные исследования, ездили в научные экспедиции".