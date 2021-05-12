Новости

Под Тверью будут судить парня, готовившего теракт на 9 мая 18:33
Акцию "Сад памяти" встретили горняки Кузбасса – угольного "сердца" России 18:28
В Израиле сообщили о гибели военного при обстреле из сектора Газа 18:19
Минпромторг предложил изменить систему требований к безопасности продукции 18:17
Суд оштрафовал Тelegram на 5 млн рублей за противоправную информацию 17:32
Рэперу Моргенштерну не разрешили выступить в Петербурге 17:31
МИД РФ осудил насилие в отношении мирных жителей Израиля и Палестины 17:29
Карацев обыграл Медведева на турнире в Риме 17:26
Валерий Фальков назвал три приоритетных направления в науке 17:26
Умершего от COVID актера Владимира Качана похоронили в Москве 17:09
Сильный ветер повалил деревья в Москве 17:06
Российский истребитель сопроводил самолеты Франции в небе над Черным морем 16:59
Абрамченко: Цены на продовольствие в России растут умереннее мировых 16:57
МИД РФ: Соглашение России и Украины по туризму прекратило свое действие 16:52
Борт МЧС с раненными при стрельбе в Казани прибыл в Москву 16:43
Путин объяснил отток населения из Омской области 16:22
До 2023 года почти все госуслуги будут доступны онлайн 16:20
Объявлены лауреаты Межгосударственной премии "Звезды Содружества" 16:20
Китай показал новейшую подлодку 16:20
СБУ включила рэпера Моргенштерна в список угроз национальной безопасности 16:13
Хуснуллин: Судьба льготной ипотеки определится к середине июня 16:11
Более 2,5 тыс. IT-компаний появилось после объявления мер поддержки 16:09
Ливни в Москве и Подмосковье задержатся на пять дней 16:07
Новак: Средства ФНБ могут пойти на энергообеспечение БАМа и Транссиба 16:06
ЦБ хочет давать налоговый вычет по ИИС только по российским бумагам 15:59
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Зачем миру понадобились новые формы денег
Зачем миру понадобились новые формы денег
Что думают читатели "РГ" о предложении снизить нештрафуемый порог скорости
Что думают читатели "РГ" о предложении снизить нештрафуемый порог скорости
Зачем проверять антитела и как делать это правильно
Зачем проверять антитела и как делать это правильно
12.05.2021 17:26
Рубрика: Общество

Валерий Фальков назвал три приоритетных направления в науке

Текст: Мария Агранович

Минобрнауки России будет поддерживать развитие всех научных направлений, но приоритетными станут лишь три: медико-биологические исследования, исследования в области новой энергетики и климата.

Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости
Правительство поддержит молодых ученых жильем

Напомним, 12 мая, выступая с отчетом о работе правительства в Госдуме, премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что в ближайшие три года из бюджета будет выделено более 1,5 триллиона рублей на фундаментальные исследования.

- Мы обязаны поддерживать все научные направления, - сказал в эфире телеканала "Россия-24" Валерий Фальков. - Но, безусловно, есть приоритеты. Одно из таких направлений достаточно очевидно в условиях коронавирусной инфекции - это медико-биологические исследования.

Также в приоритете, по словам Фалькова, новая энергетика и все, что связано с климатом.

Как будут распределяться средства на исследования?

Министр уточнил, что есть разные механизмы, в основном конкурсные, и поддержка через госзадания: "научным институтам и университетам государство ежегодно выделяет сумму, чтобы они учили студентов, проводили научные исследования, ездили в научные экспедиции".

Общество Наука Правительство Председатель Правительства Правительство Минобрнауки Отчет Михаила Мишустина в Госдуме

Главное сегодня

Песков высоко оценил действия учителей в казанской школе
Мишустин осудил жадность производителей и торгсетей
Голикова исключила возможность локдауна осенью
МИД РФ не назвал имена высылаемых из России сотрудников посольства США
Российский истребитель сопроводил самолеты Франции в небе над Черным морем
Семьи смогут получить до 450 тысяч рублей на постройку своего дома
В Роспотребнадзоре объяснили, зачем вводить третью дозу вакцины от COVID-19