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12.05.2021 18:30
Рубрика: Экономика

Сведут счеты

Верховный суд объяснит, как защитить граждан от заочных долгов
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 103(8454)
Пленум Верховного суда России готовит разъяснения, как защитить граждан от долгов, приписанных заочно и по упрощенной схеме. Спасением невиновных должников должны заняться новые суды - кассационные суды общей юрисдикции.

Сегодня миллионы граждан оказываются в должниках совершенно неожиданно. Вдруг с их карт исчезают деньги. А когда раздосадованный гражданин начинает наводить справки, выясняется, что судебные приставы списали средства, выполняя приказ суда.

Фото: iStock
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"Приказ" в данном случае не фигура речи, а юридическая формулировка. Судебный приказ - упрощенная процедура, позволяющая без лишних хлопот записать практически любого человека в должники. Принципиальное условие: долг должен быть реальным, и его никто не оспаривает. Однако на практике процедуру освоили мошенники, навешивающие на граждан лишние или вообще несуществующие долги.

"По данным Судебного департамента при Верховном суде России, за год в порядке гражданского судопроизводства было вынесено более 17,6 миллиона судебных приказов. Из них 8,5 миллиона касались взыскания долгов в сфере ЖКХ", сообщил "РГ" председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Конечно, далеко не все эти приказы касаются выдуманных долгов. Однако и жалоб на такую процедуру слишком много.

"В порядке приказного производства рассматриваются исключительно бесспорные дела, - подчеркивает председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. - Если у должника есть какие-то возражения, приказ автоматически отменяется. Тем не менее процедура уведомления часто не срабатывает и приказ, по которому есть возражения, успевает вступить в силу".

Иными словами, если человек вовремя узнает, что судья выписал приказ, то может подать возражения. Тогда бумага никуда не уйдет из суда. А спор - если заявителю действительно есть, что предъявить, - будет рассматриваться в обычном порядке. Однако если информация не дойдет до гражданина в установленный срок, приказ вступит в силу. Просто так его уже не отзовешь. В этом и проблема.

"Поэтому крайне важно, чтобы эффективно работал механизм отмены уже вступивших в силу судебных приказов", - отмечает Владимир Груздев.

Сейчас пленум Верховного суда России дорабатывает проект постановления "О применении судами норм гражданского процессуального законодательства, регулирующих производство в суде кассационной инстанции". В документе помимо прочего разъясняется, как обжаловать вступившие в силу судебные приказы.

Как отметил Владимир Груздев, в целом разъяснения пленума Верховного суда России помогут усовершенствовать практику кассационных инстанций.

Что же касается судебных приказов, то, как разъясняет Верховный суд страны, их надо обжаловать напрямую в кассационные суды общей юрисдикции. Апелляции для судебных приказов нет.

Фото: Андрей Варенков/РИА Новости
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"Обжалование судебного приказа, вступившего в законную силу, происходит в суде кассационной инстанции, - говорит адвокат Вячеслав Голенев. - Кассационная жалоба должна содержать указание на существенные нарушения норм: материального права или процессуального права. Данные нарушения должны так влиять на исход приказного производства, что без их устранения невозможны восстановление и защита нарушенных прав, свобод, законных интересов взыскателя или должника в делах приказного производства. Кассация рассматривает жалобу без вызова лиц, участвующих в деле".

При этом он добавляет, что с учетом характера и сложности разрешаемого вопроса, а также доводов жалобы, возражений на нее, суд вправе вызвать участников дела для объяснений.

"На обжалование судебного приказа, вступившего в законную силу, у должника есть три месяца", - говорит Вячеслав Голенев.

Согласно закону, кассационные жалобы подаются через суд первой инстанции. Если судебный приказ вынес мировой судья, то надо прийти в тот мировой суд и подать кассационную жалобу. Но, кстати, как говорится в проекте, если гражданин ошибется и сразу придет в кассационный суд, ничего страшного - суд сам проведет жалобу по нужным каналам. Напомним, не так давно в рамках судебной реформы были созданы отдельные кассационные суды. Юрисдикция каждого из них распространяется на несколько регионов.

Экономика Финансы Долги и кредиты Судебная власть Суды общей юрисдикции Верховный суд Постановления и разъяснения Верховного Суда РФ

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