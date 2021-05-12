Володин сообщил о подготовке мер по ограничению использования пальмового масла

Поставки пальмового масла в нашу страну растут, и принятые меры не помогли снизить использование этого вредного продукта в пищевой промышленности. В связи с этим будут подготовлены новые предложения в данной сфере, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

В частности, пальмовое масло широко используется в кондитерской и молочной продукцию.

"Многие говорят о вреде пальмового масла, - констатировал спикер в своем Telegram-канале. - Но как ни парадоксально - отсутствуют инициативы по ограничению его использования в пищевых продуктах". Володин уточнил, что предложения не поступают ни от законодательных собраний регионов, ни от отраслевых министерств, ни от профильных комитетов парламента.

По его оценке, повышение ставки НДС на 20% и лишение поставщиков пальмового масла налоговых льгот задачу не решило. Его поставки в январе этого года выросли на 18,8 % к январю прошлого года.

В связи с этим депутаты с участием профильных министерств правительства собираются выработать предложения. "Они могут быть разными, в том числе изменение технических регламентов на пищевую продукцию", - пояснил спикер, добавив, что свое слово должны сказать и эксперты.