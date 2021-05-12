Установлен настоящий возраст знаменитого гиганта из Серн-Эббас

В Великобритании археологи установили истинный возраст гигантской меловой фигуры человека, высеченной на склоне холма в местечке Серн-Эббас. Она оказалась гораздо старше, чем предполагали ученые.

Как сообщает New Scientist, ученые раскрыли одну из главных тайн знаменитого великана. Речь идет о гигантском изображении обнаженного мужчины с дубиной в руке, которое кто-то вырезал на поверхности английского холма недалеко от деревни Серн-Эббас.

Много лет ученые спорили о том, можно ли вообще считать этот рисунок археологическим памятником. Бытовало мнение, что изображение было создано в период гражданской войны - для того, чтобы обидеть и унизить Оливера Кромвеля.

Кроме того, самые ранние упоминания этого рисунка насчитывают всего около 300 лет. Первое из них, например, относится к 1694 году. После этого сам рисунок был забыт на три века и лишь недавно его "оживили", заполнив мелом старые борозды. Это сделало рисунок хорошо видимым сверху.

Возможно, поэтому только в последние годы ученые начали проявлять настоящий академический интерес к этой фигуре. Некоторые даже выдвинули гипотезу о том, что гигант был создан во времена римской Британии.

Впервые здесь были проведены изыскания, сопровождавшиеся лабораторным изучением отобранных образцов. Исследование доказало, что все выдвинутые ранее гипотезы о происхождении гиганта были ошибочными.

Команда геоархеологов отобрала для анализа зерна кварца, содержащиеся в меле и в почве рядом с траншеями. Для их изучения был использован передовой метод датирования. Он позволяет определять возраст при помощи оптически стимулированной люминесценции. Это помогло определить, когда изученный кварц в последний раз подвергался прямому воздействию солнечного света.

В результате самые ранние зерна кварца из мела были датированы примерно 650 годом нашей эры, а самые поздние - примерно 1310 годом. Это позволило исследователям предположить, что гигант был создан именно в указанный промежуток времени.

На данный момент ученые датируют его серединой указанного периода, то есть это означает, что фигура была нарисована на холме где-то около 980 года нашей эры. При этом ученые отмечают, что гигант может быть и старше, поскольку мел в бороздах в древности меняли несколько раз. Впрочем, ученые сомневаются, что великан мог появиться ранее 650-700 годов.

Загадкой пока остается цель, с которой был создан этот странный рисунок. Ученые связывают его с одним малоизвестным фактом. Письменные источники гласят, что в Серн-Эббас в конце X века был основан бенедиктинский монастырь. Теперь исследователи предполагают, что нарисованный гигант мог быть своего рода ответом на это событие.

"Создание этого фантастически грубого языческого образа на склоне холма могло быть актом сопротивления со стороны местных жителей", - говорит археолог Элисон Шеридан.

Также пока ученым непонятно, почему об этом гиганте столетиями не упоминалось. Одним из вероятных объяснений может послужить то, что на протяжении нескольких веков холм был густо покрыт высокой травой. Гигант попросту зарос и стал невидимым.

Однако есть и другое объяснение, которое предложил археолог Тимоти Дарвилл из Борнмутского университета. Он говорит, что в Великобритании доисторические памятники традиционно часто игнорировались, и даже такие памятники, как Стоунхендж, на протяжении длительного времени не имели частого упоминания.