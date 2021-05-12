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12.05.2021 08:00
Рубрика: Общество

Всего один стакан: Эксперт назвала способ снизить холестерин

Текст: Оксана Грибанова

Специалисты считают, что в рационе здорового человека должны присутствовать овощи и фрукты. Особенно - томаты и цитрусовые. Присутствие таких продуктов в меню связано с продлением молодости.

Употребление стакана томатного сока или двух столовых ложках домашнего соуса на основе помидоров дает 22 мг ликопина в день. Это вещество снижает уровень "плохого" холестерина в организме, а также связано с защитой от сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии.

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Поэтому рекомендуется включить в рацион томаты. Овощ пойдет на пользу при употреблении в свежем виде, но полезнее есть помидоры после термической обработки. Ликопин лучше усваивается из супа, соуса или запеченных блюд, передает KP.Ru со ссылкой на исполнительного директора НИЦ "Здоровое питание" Зинаиду Медведеву.

По ее словам, очень важны для сохранения молодости и цитрусовые. Биофлавоноиды, которые они содержат в себе, являются мощными антиоксидантами. Рекомендуется съедать хотя бы по одному плоду в день. Не зацикливаясь на каком-то одном их виде, чередовать апельсин, мандарин, лимон и так далее.

Наука Общество Здоровье

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