В этом альбоме собраны и хиты Джона Леннона, и не издававшиеся прежде записи, необычные версии его легендарных песен Mother, Working Class Hero, Look at Me, Isolation и даже редкостные репетиционные джем-сейшены. А благодаря всем этим находкам диск 1970 года Jonh Lennon And Plastic Ono Band разросся уже до масштабного бокс-сета. Шесть аудиоальбомов и два в формате Blue-Ray. Причем некоторые песни на дисках представлены даже в 27-й или 91-й версии, сильно отличаясь от известных оригиналов… Неспроста.

Джон Леннон любил экспериментировать, искать оптимальное звучание и верные поэтические строчки. Порой записывая 30, а то и все 90 версий одной и той же песни. Фото: Gettyimages