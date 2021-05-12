В этом альбоме собраны и хиты Джона Леннона, и не издававшиеся прежде записи, необычные версии его легендарных песен Mother, Working Class Hero, Look at Me, Isolation и даже редкостные репетиционные джем-сейшены. А благодаря всем этим находкам диск 1970 года Jonh Lennon And Plastic Ono Band разросся уже до масштабного бокс-сета. Шесть аудиоальбомов и два в формате Blue-Ray. Причем некоторые песни на дисках представлены даже в 27-й или 91-й версии, сильно отличаясь от известных оригиналов… Неспроста.

Джон Леннон любил экспериментировать, искать оптимальное звучание и верные поэтические строчки. Порой записывая 30, а то и все 90 версий одной и той же песни. Фото: Gettyimages

То, как великие работали над своими песнями, перед тем как те стали вечными хитами, всегда было большой загадкой. В интервью рок-звезды приоткрывали только часть своих секретов. Да, вроде бы эти фразы звучали убедительно: "Я увидел небо в Полнолуние, и меня осенило на хит Across the Universe" или: "Я встретил на улице красивую девушку, после чего влегкую сочинил песню Girl". Но даже если все и было именно так, происходило немножечко иначе. Некоторые тайны и подробности того, "из какого сора растут стихи, не ведая стыда", как раз приоткроет и этот диск. Очень вовремя, ведь в пору коронавируса многие артисты пребывают в депрессии, редко выпуская премьеры. Поэтому для кого-то этот релиз станет и мастер-классом, и новым стимулом для возвращения в студии…

Джон Леннон вообще был самым необычным и неординарным человеком из всех битлов. Именно он первым опроверг красивую фразу-клише о том, что лучшие артисты поют песни, идущие от сердца, и потому становятся популярны, тем более если способны придумывать и мелодии, напрочь "прилипающие к ушам". И сделал это именно на своей первой официальной сольной пластинке, переиздание которой и случилось сейчас, со многими не вошедшими в нее песнями и их экспериментальными версиями.

Диск этот и вправду необычный, ведь именно с него, по сути, и началась новая эра в музыке: покинув The Beatles, именно Леннон первым стал настолько решительно и смело выражать свои даже самые потаенные мысли и размышления о своих несчастьях. На John Lennon and Plastic Ono Band музыкант при поддержке продюсера Фила Спектора, работавшего и над финальным альбомом The Beatles - Let It Be, представил отважный и душераздирающий набор из 10 новых песен, вдохновленных в том числе и терапией первобытного крика, которую отстаивал в лечебных целях и доктор Артур Янов.

При этом это был очень революционный альбом, ведь, записывая его, Леннон уже отказался учитывать ожидания своей верной аудитории, а представил свои максимально личные песни, выставив все свои смятенные и тайные страхи и яростный гнев на всеобщее обозрение. В итоге в нем есть и треки, которые кого-то напугали и смутили. Песни альбома очень разные по стилистике - от смятенных баллад до жесткого и надрывного рок-н-ролла и даже фолк-рока. Но при этом мелодии его - непременно сильные и запоминающиеся. И при этом это очень откровенный и не приукрашенный срез жизни Джона Леннона уже без The Beatles. И то отчаянный, а то мучительный от самокопаний дневник его страхов и боли того периода.

Может, и потому приглашение в состав Йоко Оно было столь уместно - оно хоть немного отдалило Леннона от переживаний, саморазрушения и тревоги в сторону надежды и любви. И поэтому тоже все песни такие разные. Но во всех - обилие эмоциональной непосредственности и поиска себя в жизни уже без The Beatles.

Пожалуй, это уникальный альбом в истории музыки, да и творчества самого Джона Леннона. Больше столь пронзительных и неочевидных релизов он не записывал. И совсем немного времени оставалось до записи его самого знаменитого и раскупаемого по сей день диска - Imagine.

Леннон первым стал смело выражать потаенные мысли о своих несчастьях

При этом микс оригинального диска оказался расширен еще более значительными хитами Give Peace a Chance, Cold Turkey и Instant Karma! и тремя синглами группы Plastic Ono, выпущенными в 1969 и 1970 годах. Но главное в этом альбоме, пожалуй, все-таки обилие разных версий песен и репетиционных джем-сейшенов. Они показывают, как Джон Леннон любил экспериментировать и искать оптимальное звучание, единственно верные поэтические строчки. Порой делая это в 30, а то и 94 дублях.

Да, у этого человека всегда было чему поучиться!