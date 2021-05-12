За что христианство воспело и возвеличило женщину

16 мая, третье воскресенье после Пасхи, православие отмечает как некую альтернативу 8 Марта. Ведь это день в честь жен-мироносиц - женщин, несущих миро, смесь благовонных масел, для того, чтобы умастить ею тело распятого Христа. Но почему мироносицам посвящен отдельный праздник? И стоит ли его сравнивать с Международным женским днем?

Соблазненная сатаной

Начнем с того, что жены-мироносицы уже многие столетия крайне популярны у живописцев. Рембрандт, Тициан, Дюрер, всех не счесть. А еще мироносицам посвящены богословские тома с рассуждениями, почему именно им первым явился Воскресший Христос. Не апостолам - ученикам и сподвижникам, женщинам. Среди православных даже гуляет шутка: "Почему Воскресший Господь сначала явился дамам? Да чтоб весть о Его Воскресении быстрей разнеслась по миру". Нет, конечно, дело не в нашей болтливости. Тогда в чем?

Чтобы понять, как Христос относился к женщине и привнесло ли христианство здесь что-то новое, надо вспомнить, кем были дщери Евы две тысячи лет назад. Какое место занимали в обществе? Какие имели права? Обязанности? Историки пишут: израильтяне того времени относились к женщине лучше, чем другие восточные народы. Ветхий Завет знает пророчиц, славит матерей и домовитых хозяек, упоминает женщин, участвующих в празднествах наравне с мужчинами.

При этом дочери Евы пребывали в полном подчинении хозяина и повелителя: отец решал, за кого выдать отроковицу, оставшихся незамужними презирали, развод по воле жены - такое и в голову прийти не могло. После смерти мужа вдова передавалась брату умершего в качестве новой супруги и одновременно служанки жены первой. Женщины Ветхого Завета знали свое место, в прямом смысле: вторгаться на территорию обитания мужчины они могли только по его зову или в связи с хозяйственной нуждой. Авторы Библии в целом дают точную характеристику нашей сестре, отмечая, что мы "беспечны, скоры на ошибки, легко поддаемся идолопоклонству и суевериям, любим наряды и похвальбу, склонны к любви и ласкам, нежны и попечительны к потомству". При этом дочь Евы может быть "заносчива и горда, побуждая мужчину ослушаться Бога (еще бы! Соблазненная сатаной!), а ее сердце способно к коварству". Царь Соломон восклицал: "Кто найдет добродетельную жену? Цена ей выше жемчугов". И ключевое слово здесь не жемчуг, цена. Да, закон Моисея защищал женщину от изнасилования, но не от продажи в рабство! Тут не забота о слабой, тут защита собственности: чужое не тронь, став хозяином, делай что хочешь! В случае войны полонянки были важной частью добычи. В юных ценили чистоту, в замужних - плодовитость. Бездетная была существом жалким и презренным, и дело тут не только в том, что мать кормили сыновья. "Бесплодное чрево - проклятие Господа", были убеждены израильтяне. Только вот Бог с этой убежденностью не считался.

Красота их сердец

И тут стоит вспомнить, что Дева Мария, Мать Спасителя, родилась в семье Иоакима и Анны, долго бесплодных и потому презираемых соплеменниками. При этом Иоаким и Анна были праведниками, людьми с чистым сердцем. А Бог зрит в сердце человеческое, только сердце для Него и важно. Иоаким и Анна молят Бога о ребенке, обещают посвятить его Богу, и Господь дарует им Дитя. И это прорыв: женщина становится вместилищем святости! Анна - как мать Девы Марии, а сама Богородица как "вместилище Невместимого, Бога". Отныне женщина не причина грехопадения, не греховный сосуд с опцией деторождения, она становится участницей Спасения человечества.

Любовь искреннего и сострадательного сердца рождает бесстрашие, стойкость и верность

И тут, внимание! Святые учат: Боговоплощение было бы так же невозможно без свободного человеческого согласия Богородицы, как оно невозможно без творческой воли Бога. То есть Богу важна свободная воля женщины, Бог воспринимает женщину как личность - факт, до сих пор до конца не осмысленный миром!

Но вернемся к нашим мироносицам. В Евангелии от Луки читаем, что Иисус "проходил по городам и селениям, проповедуя и благовествуя Царствие Божие, и с Ним двенадцать, и некоторые женщины, которых Он исцелил от злых духов и болезней: Мария, называемая Магдалиною, из которой вышли семь бесов, и Иоанна, жена Хузы, домоправителя Иродова, и Сусанна, и многие другие, которые служили Ему имением своим". Еще евангелисты упоминают Марию Клеопову, Саломию, а также Марфу и Марию - сестер Лазаря, воскрешенного Христом. "Служа имением своим", значит, заботясь о том, чтобы у всех был кров и еда. Вот и все, что сообщает Евангелие об этих женщинах и их служении: чьи-то жены, матери, вдовы, сестры, выполняющие обычную женскую работу, важность которой становится заметной только тогда, когда ее перестают делать. Скудновато! Безлико! Да и само название "жены-мироносицы" звучит как-то общо, похоже на наше пресловутое прозвище "белые платочки", которое приклеили всем православным женщинам разом. То ли дело апостолы! Какие тут сюжеты, какие характеры!

Характеры и лики наших женщин проявятся, стоит только открыть самые трагичные страницы Евангелия.

Иисус предан, захвачен. Ученики бегут, и не осудишь! Они раздавлены, они не понимают, как Тот, Кто называл Себя Сыном Божьим, Кто говорил о Царстве, пусть и Небесном, как Он позволил Себя арестовать! Это крах! Всех надежд! Даже Петр трижды отрекся от Учителя! А народ вообще скандирует, требуя от Пилата: "Распни Его!" Позорная казнь, распятие на Кресте! Каково тем, кто верил Учителю, видеть, как Он страдает? Слышать, как толпа улюлюкает: "Других спасал? Спаси Самого Себя, если говорил, что Ты Христос, Сын Божий!" Разве можно все это вынести?

Не будем искать ответ на этот вопрос у апостолов. При Кресте Христа, у Голгофы стоят Мать Иисуса, Его ученик Иоанн, Мария Магдалина, Мария, мать Клеопова, Саломия... Анна Ахматова так увидела это жуткое стояние:

Магдалина билась и рыдала,

Ученик любимый каменел,

А туда, где молча Мать стояла,

Так никто взглянуть и не посмел.

В пятницу, в девятом часу по иудейскому исчислению, Господь испускает дух. Ночью тайные ученики Иисуса Никодим и Иосиф также тайно снимают тело Христа с Креста, обвивают Его плащаницей и относят в гробовую пещеру. Погребение Иисуса было поспешным - надо было успеть до начала праздника еврейской пасхи, а потому тело распятого Иисуса не было умащено миром: положили в пещере, привалили вход большим камнем. На следующий день после субботы покоя, рано утром, женщины решаются отдать последний долг умершему Учителю и умастить Его тело миром.

Темно и тихо, и не рассвело. И женщины, бредущие ко гробу...

Они идут, не зная, как отвалят камень. Идут, не рассуждая, что могут быть задержаны. Идут, не думая о себе, поддавшись порыву сострадания и любви. Идут, не помышляя о том, что их скорбный путь первым лучом солнца пронзит тьму тысячелетий. Они идут - сбивая ноги о камни, едва разбирая дорогу из-за слез, застилающих глаза.

То, что они увидели, трудно осознать и через века. Камень отвален. Гроб пуст. Первая мысль, как воробышек, - быстрая, пугливая, по-женски понятная: "Унесли тело Господа! Спрятали!" А дальше то, что кто-то назовет даром веры. Кто-то - способностью "чистым сердцем узреть Истину". Кто-то, иронично, - верой "белых платочков". Верой в Ангелов в Благую Весть, верой, далекой от богословских мудростей и глубокомысленных сомнений. Верой, сфокусированной на главном: "Христос Воскресе!" Кстати, не эти ли мироносицы, не эти "белые платочки" потом не раз вымаливали нам спасение от гибели?