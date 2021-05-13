"Аэрофлот" начислит бонусные мили пассажирам, привившимся от COVID-19

"Аэрофлот" начислит по 10 тысяч бонусных миль первым 10 тысячам участников программы "Аэрофлот Бонус", прошедшим вакцинацию и совершившим перелет в период действия акции. Как сообщается на сайте авиакомпании, программа "Мили вакцинации" пройдет в период с 15 мая до 31 декабря 2021 года или до израсходования выделенного лимита миль.

"Продвижение вакцинации - это наш вклад в восстановление полноценного воздушного сообщения, в комфорт и удобство наших пассажиров", - заявил генеральный директор "Аэрофлота" Михаил Полубояринов. По его словам, авиакомпания планирует и в дальнейшем предпринимать шаги для сохранения здоровья пассажиров и работников.

Пассажирам будет необходимо пройти первый этап вакцинации после начала акции, при этом для участия в программе обязательна полная вакцинация. После прививки гражданин должен получить сертификат российского образца с сайта "Госуслуги" с QR-кодом и подписанное согласие на обработку персональных данных. Эти документы надо предъявить до совершения полета в офисе продаж "Аэрофлота" или в электронном виде через форму обратной связи на сайте авиакомпании, а при покупке билета внести номер участника в бронирование. После совершения полета мили автоматически зачислятся на лицевой счет.