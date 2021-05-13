Анализ изотопов стронция показал, кто воевал за древних греков

Международная команда ученых впервые исследовала изотопы стронция из останков воинов, павших в боях за Гимеру около 2500 лет назад, и установила, что на стороне древних греков сражалось множество наемников.

Исследование опубликовано в журнале PLoS ONE, а коротко о нем рассказывает Phys.org. Геохимический анализ органических останков провела группа исследователей во главе с Кэтрин Рейнбергер из Университета Джорджии (США).

Ученые хотели проверить, правы ли были древние историки, писавшие, что на стороне древних греков активно сражались их многочисленные союзники. Например, историки того времени Геродот и Диодор Сицилийский описали битву за Гимеру.

Из письменных источников известно, что в 480 году до нашей эры этот древнегреческий город, расположенный на Сицилии, успешно отбил атаку карфагенской армии. Вторую попытку захватить город Карфаген предпринял в 409 году до нашей эры, и она оказалась успешной - Гимера пала.

Геродот и Диодор Сицилийский в своих трудах уверяли, что в первой битве Гимере удалось выстоять благодаря военной помощи греческих союзников. Во второй битве она осталась без их помощи, что и принесло победу Карфагену.

Ученые давно сомневались в том, что древнегреческие историки были объективны в своих описаниях. Например, Геродота уже в наши дни не раз "ловили" на предвзятости. Проверить, прав ли он был в данном случае, помогли современные технологии.

Авторы нового исследования проверили исторические утверждения при помощи анализа геохимических данных. Для изучения в лабораторных условиях они отобрали пробы изотопов стронция и кислорода из зубной эмали 62 солдат, павших в боях за Гимеру.

Анализ химического состава зубов позволяет установить место, где человек родился и где он провел свое детство. Дело в том, что изотопы стронция сравнимы с отпечатком пальца - они отражают уникальные особенности того или иного региона.

В зубах сохраняется летопись того, чем именно человек питался в определенный момент своей жизни. Полученные данные ученые сопоставляют с характеристиками различных регионов и с большой точностью определяют место рождения и проживания человека.

В данном случае исследователи установили, что во время первого сражения, успешного для Гимеры, в войске осажденного города только треть воинов были местными жителями. Остальные были, по сути, иностранцами, прибывшими со всего Средиземноморья.

Во время второй битвы, в которой победил уже Карфаген, в составе осажденного войска доля местных жителей составляла около 75 процентов. В этом отношении слова Геродота и Диодора Сицилийского о том, что отстоять Гимеру в первой битве древним грекам помогли именно иностранцы, подтвердились.

Однако современные исследователи пришли к выводу, что, вопреки древним письменным источникам, многие иностранцы были вовсе не союзниками Древней Греции, а ее наемниками.

"Мы смогли использовать изотопы как для поддержки мнения древних историков, так и для того, чтобы подвергнуть сомнению эти источники, - пишут авторы работы. - Мы нашли свидетельства присутствия наемников из самых разных географических регионов. Это исследование также важно для будущих исследований миграции в Средиземноморье".

Кроме того, исследование продемонстрировало способность археологов на практике проверять утверждения исторических текстов и выявлять в них потенциальную предвзятость, а порой и откровенную пропаганду. Ученые считают, что древнегреческие историки могли намеренно преуменьшить роль иностранных наемников в битвах при Гимере, чтобы обойти тему, потенциально неприятную для греческого общества.