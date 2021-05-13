Новости

Депутат Мосгордумы Александр Козлов: Интерес к выборным процедурам в интернете последовательно растет 18:50
Северный флот получит порядка 345 единиц вооружений в 2021 году 18:39
Осуждённый за госизмену бывший офицер ФСБ выйдет по УДО 18:27
Фрегат "Адмирал Головко" войдет в состав ВМФ России в 2022 году 18:26
Российский ученый Мажуга назвал пять способов улучшить экологию в больших городах 18:21
НАТО активизировало военную деятельность у границ РФ в Арктике 18:19
Портал бесплатной правовой помощи будет запущен в этом году 18:19
Вертолет со спикером Рады совершил аварийную посадку в Херсоне 18:17
Бизнесмена Василия Бойко-Великого отпустили из СИЗО 18:08
МИД РФ: Болгария не просила помочь в расследовании взрывов 18:07
"Аэрофлот" начислит бонусные мили пассажирам, привившимся от COVID-19 17:49
В Анапе дроны будут доставлять тонущим спасательные круги 17:37
В Болгарии заявили о необходимости перехода к президентской форме правления 17:28
В возрасте 89 лет умерла актриса Кира Крейлис-Петрова 17:12
Песков: В Кремле не следят за выдвижением Путина на Нобелевскую премию 17:12
Белгородские грибники нашли арсенал времен войны 17:12
Захарова: Россия не пойдет на односторонние уступки по ДОН 17:08
Патриарх Кирилл предложил альтернативу абортам 17:05
В Сибири 16-летняя девочка со СМА скончалась, не дождавшись лекарства 17:04
Подозреваемый в избиении PR-директора "Спартака" отправлен под домашний арест 17:02
Диетолог назвала плюсы и минусы продуктов с заменителем молочного жира 16:53
В Болгарии возмутились "антироссийской дикостью" 16:49
Более 60% россиян проведут летний отпуск дома 16:49
В Сочи на федеральную трассу сошел оползень 16:46
Захарова призвала россиян тщательно взвешивать риски при выезде за рубеж 16:35
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Зачем миру понадобились новые формы денег
Зачем миру понадобились новые формы денег
Что думают читатели "РГ" о предложении снизить нештрафуемый порог скорости
Что думают читатели "РГ" о предложении снизить нештрафуемый порог скорости
Зачем проверять антитела и как делать это правильно
Зачем проверять антитела и как делать это правильно
13.05.2021 18:08
Рубрика: Происшествия

Бизнесмена Василия Бойко-Великого отпустили из СИЗО

Текст: Иван Егоров

Мосгорсуд в четверг отказал следователю в удовлетворении ходатайства о продлении срока содержания под стражей в отношении Василия Бойко-Великого. Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе Мосгорсуда, суд изменил ему меру пресечения на домашний арест сроком до 19 июля 2021 года.

Фото: РИА Новости
Суд вынес приговор бойцам ММА Сосновскому и Гладкову за похищение человека

Основатель компании группы компаний "Ваш финансовый попечитель", куда входит агрохолдинг "Русское молоко" находился под стражей почти два года - с июня 2019 года. Сегодня он был освобожден из под стражи в зале суда.

Следствие обвиняет Бойко-Великого в растрате почти 89 млн рублей банка "Кредит экспресс"

По версии следствия, многомиллионные хищения кредитной организации были совершены с августа 2011 по декабрь 2016 года организованной группой. Вместе Бойко-Великим, который владел 10 процентами акций "Кредит экспресса" обвиняемыми по уголовному делу проходят еще шесть человек. Это директор банка Алла Кабанова, главный бухгалтер Мария Антонова, а также сотрудники кредитной организации Анастасия Новотная, Елена Чуева, Наталья Ципинова и Егор Пихтин. По версии следствия, фигуранты, располагая копиями документов, удостоверяющих личности клиентов банка, составляли подложные документы о якобы полученных ими кредитах, а также похищали денежные средства клиентов, размещенные на депозитных счетах.

В состав этой группы по данным следствия входили управляющая банка Алла Кабанова, бенефициаров банка Василий Бойко-Великий, главбух Мария Антонова и еще четыре сотрудника совершили многомиллионные хищения.

Судом в отношении обвиняемого изменена мера пресечения в виде заключения под стражу на домашний арест сроком до 19 июля 2021 года.

Сообщение пресс-службы Московского городского суда

Происшествия Правосудие Суд Судебная власть Суды общей юрисдикции Московский городской суд

Главное сегодня

Путин поручил наградить сотрудников школы Казани, где была стрельба
Песков: Россия не планирует никого "поглощать"
Мишустин: Программа кешбэка на детский отдых обойдется в 5 млрд рублей
Росавиация составила рекомендации для авиакомпаний из-за ситуации в Израиле
В США Москву назвали самым защищенным местом на случай ядерной войны
Впервые пойманы телефонные мошенники, изображавшие сотрудников банков
Приставам запретили арест домашних животных