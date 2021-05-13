Бизнесмена Василия Бойко-Великого отпустили из СИЗО

Мосгорсуд в четверг отказал следователю в удовлетворении ходатайства о продлении срока содержания под стражей в отношении Василия Бойко-Великого. Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе Мосгорсуда, суд изменил ему меру пресечения на домашний арест сроком до 19 июля 2021 года.

Основатель компании группы компаний "Ваш финансовый попечитель", куда входит агрохолдинг "Русское молоко" находился под стражей почти два года - с июня 2019 года. Сегодня он был освобожден из под стражи в зале суда.

Следствие обвиняет Бойко-Великого в растрате почти 89 млн рублей банка "Кредит экспресс"

По версии следствия, многомиллионные хищения кредитной организации были совершены с августа 2011 по декабрь 2016 года организованной группой. Вместе Бойко-Великим, который владел 10 процентами акций "Кредит экспресса" обвиняемыми по уголовному делу проходят еще шесть человек. Это директор банка Алла Кабанова, главный бухгалтер Мария Антонова, а также сотрудники кредитной организации Анастасия Новотная, Елена Чуева, Наталья Ципинова и Егор Пихтин. По версии следствия, фигуранты, располагая копиями документов, удостоверяющих личности клиентов банка, составляли подложные документы о якобы полученных ими кредитах, а также похищали денежные средства клиентов, размещенные на депозитных счетах.

В состав этой группы по данным следствия входили управляющая банка Алла Кабанова, бенефициаров банка Василий Бойко-Великий, главбух Мария Антонова и еще четыре сотрудника совершили многомиллионные хищения.

Судом в отношении обвиняемого изменена мера пресечения в виде заключения под стражу на домашний арест сроком до 19 июля 2021 года.

Сообщение пресс-службы Московского городского суда