Более 60% россиян проведут летний отпуск дома

Значительное большинство (66%) россиян заявили, что летний отпуск проведут дома. Лишь 30% планируют путешествовать по стране. Такие итоги показал опрос, проведенный аналитическим центром НАФИ.

По оценкам центра НАФИ, 27% отечественных туристов планируют провести летом отпуск в России, за границу хотят поехать 5% опрошенных, еще 2% готовы отдохнуть как внутри страны, так и за рубежом. А вот 66% не планируют ехать в отпуск куда-либо. Они признались в том, что останутся дома или отдохнут в пределах своего региона.

Больше всего желающих выехать за пределы своего места проживания среди жителей Северо-Кавказского федерального округа - 81%. Затем следуют жители сел - 79%, люди в возрасте от 60 лет - 81%, а также люди, оценивающие свое материальное положение как трудное - 77%.

Как отмечается в исследовании, до пандемии, в 2019 году, доля тех, кто путешествовал исключительно в пределах России, была несколько ниже - 21% .

За границу чаще других планируют выехать на отдых жители Центрального и Северо-Западного федерального округа - от 4% и до 11% соответственно. Сторонников отдыха за рубежом больше среди жителей Москвы и Санкт-Петербурга. В основном это молодые люди в возрасте 25-34 лет и те, кто оценивает свое материальное положение как хорошее.

По оценкам аналитического центра НАФИ, 38% участников опроса отдохнут на дачах. Это "лидер отдыха". На втором месте по популярности - пляжный отдых (34%). Тех, кто в свой отпуск скорее останется дома, и тех, кто выберет какой-либо вид активного отдыха, оказалось поровну - по 30%. Лечение в санаториях доступно 14% опрошенных, а отдых в домах отдыха и пансионатах - 8%.

Путешествие на автомобиле летом 2021 года выбирают 36% туристов, еще 35% остановились на самолете, 27% выбрали поезд.