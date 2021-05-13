ЦАХАЛ: Ракеты по Израилю выпущены из Ливана

Ракетные обстрелы Израиля производятся уже не только из палестинского анклава сектор Газа по южным городам, но и с территории Ливана на северном направлении. Об этом заявили в Армии обороны Израиля.

По данным ЦАХАЛа, в четверг 13 мая со стороны Ливана были выпущены три ракеты в район Средиземноморья у побережья Галилеи, передает ТАСС. Напомним, резкое обострение в регионе было зафиксировано в понедельник вечером, когда группировка ХАМАС начала массированные ракетные обстрелы израильтян на фоне обострения в Восточном Иерусалиме.