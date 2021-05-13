Цены на гречку и подсолнечное масло продолжили расти

Недельная инфляция замедлилась до 0,1%, ранее несколько недель подряд она составляла 0,2%. Цены на многие продукты питания также росли немного медленнее, чем много недель подряд до этого, следует из данных Росстата.

Тем не менее, некоторые социально значимые продукты продолжили расти в цене. Так, на неделе с 5 по 11 мая наблюдался рост цен на гречневую крупу (0,5%) и подсолнечное масло (0,4%). По гречке из-за роста цен и увеличения экспорта правительство приняло решение о запрете экспорта с 15 июня по 31 августа. А на подсолнечное масло до 1 октября действуют соглашения о заморозке цен - по ним на полках магазинов масло не может стоить дороже 110 рублей за литр.

А вот сахар, цены на который также были зафиксированы (на уровне 46 рублей за кг до 1 июня), в цене не изменился. Впрочем, с начала год сахар подорожал на 1,7%, а подсолнечное масло - на 3,4%.

Мясо кур подорожало на 0,2% за неделю, а с начала 2021 года рост составил 14,7%. Ожидаемо после Пасхи подешевели яйца - на 1%. Тем не менее, с начала года рост цен на них составил внушительные 13,8%. Отметим, что власти обращали внимание и на эти продукты - ФАС инициировал проверку производителей. Впрочем, производители объясняли такой рост последствиями птичьего гриппа и пообещали сдерживать их в течение ближайших месяцев.

Немного за неделю майских "шашлычных" выходных подорожала также баранина (на 0,6%) и свинина (на 0,3%).

Цены на плодоовощную продукцию выросли в среднем на 0,9%. Лидером роста на этот раз стала капуста белокочанная - на 4,9%. Картофель подорожал на 2,9%, лук репчатый - на 2,5%, морковь - на 2,2%, огурцы - на 1,9%. Цены на помидоры снизились на 0,6%, яблоки - на 0,2%.

Немного упали цены на сметану и чай черный (на 0,2%), а также пшено (на 0,1%).

Цены на сосиски, сардельки, молоко стерилизованное, творог жирный, конфеты шоколадные и водку не изменились.