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13.05.2021 19:10
Рубрика: Власть

Дачникам запретили сбивать дроны над участками

Дачникам запретили сбивать дроны над участками
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 104(8455)
Эксперты Ассоциации юристов России выступили с предупреждением: гражданам запрещено сбивать дроны, летающие над земельными участками. Хотя небесные камеры действительно могут вторгаться в частную жизнь, защищать свою приватность надо иными способами.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В эти дни многим дачникам уже пришлось или еще придется услышать жужжание над своими участками. Порой это раздражает настолько, что возникает естественное желание сбить назойливого летуна. Но делать этого не стоит. Категорически.

Фото: Александр Корольков/РГ
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Иногда над землей порхает частная "бабочка". И она вполне может нарушать права хозяина земли на частную жизнь. Но иногда дрон находится на государственной службе. Отличить одного от другого с земли невозможно. К тому же Росреестр и вправду регулярно проводит мониторинг земельных участков с помощью беспилотных летательных аппаратов.

"Законодательство не предусматривает обязанность Росреестра по уведомлению граждан о предстоящей съемке земельных участков с дрона, - говорит член АЮР Ольга Эттлер. - Такая съемка не нарушает право граждан на неприкосновенность частной жизни".

Как поясняет член Ассоциации юристов России Ольга Эттлер, деятельность Росреестра регламентирована нормами законодательства и осуществляется в целях реализации публичных полномочий.

"Информация, полученная в результате съемок, не распространяется среди неограниченного круга лиц и не используется в частных целях, - говорит она. - Фото- и видеосъемка используются исключительно в служебных целях в рамках реализации надзорной функции. В этой связи реализация публичных полномочий не нарушает права граждан".

Как подчеркивает в свою очередь адвокат Илья Прокофьев, в целом в законе отсутствует какой-либо перечень организаций и ведомств, имеющих право запускать дроны над земельными участками.

"Поэтому это имеют право делать любые государственные организации для целей своей деятельности, - говорит он. - Например, если правоохранительным органам потребуется провести съемку дачного поселка для проведения оперативно-разыскных мероприятий или иных целей, то они вполне это могут осуществить с использованием дронов".

По его словам, полеты дронов над дачными участками не являются нарушением частной жизни, поскольку законодательство не содержит такого запрета.

Фото: ПНИПУ
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"Ключевым вопросом нарушения частной жизни лица является то, для каких целей собирается информация и используется ли она каким-либо незаконным образом, - говорит Илья Прокофьев. - Если результаты проведенной съемки, к примеру, не выкладываются для доступа неограниченного круга лиц в интернет, то нарушения ни со стороны частных лиц, ни со стороны государственных организаций не будет".

Но все это не значит, что у граждан совсем нет никаких рычагов защиты. Ведь над участком вполне может оказаться и нелегальный дрон, запущенный, допустим, соседом, не имеющим на свой аппарат разрешения.

Если есть подозрение, что дрон не государственный, а частный и нелегальный, то можно обратиться в полицию. Эксперты рекомендуют фиксировать полет дрона на видеокамеру, а также вызвать полицию. Если у владельца дрона отсутствует разрешение или регистрация на беспилотник, его накажут. А если дрон снимал вашу личную жизнь крупным планом, то такие записи нельзя распространять. Это тоже будет нарушением.

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