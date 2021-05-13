Дело обвиняемого в крупном мошенничестве Германа направлено в прокуратуру

Алексея Германа, который фигурирует в громкой афере, связанной с "Центром эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры", выдала Испания.

По версии следствия, преступление произошло в октябре 2017 года, объяснила корреспонденту "РГ" старший помощник руководителя Главного Следственного управления СК по Москве Юлия Иванова. В тот год Илья Сафронов, являющийся главным специалистом отдела сопровождения инвестиций Департамента бюджетирования и экономики Управления экономики ФГУП "Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры" вступил, как написали следователи - " в преступный сговор со своим знакомым Германом с целью хищения денег этого государственного учреждения".

Схема была проста - Герман предоставил Сафронову необходимые сведения подконтрольного ему Общества, чтобы составить договор о поставке материалов и оборудования для нужд учреждения, и обеспечил его фиктивное заключение. Позже на оплату за якобы поставленные товары и оборудование было перечислено больше 7,5 миллиона рублей. Деньги соучастники поделили между собой.

Напомним, что в августе 2018 года приговором Химкинского городского суда Московской области Сафронова судили за это преступление и отправили на три года в колонию общего режима. А Алексей Герман сбежал из страны. В 2018 году он был объявлен в международный розыск. Обнаружили его в Испании. В 2021 году постановлением Совета Министров Королевства Испания принято решение о его экстрадиции в Россию.

Алексей Герман еще во время следствия полностью признал вину.