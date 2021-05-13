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13.05.2021 18:50
Рубрика: Власть

Депутат Мосгордумы Александр Козлов: Интерес к выборным процедурам в интернете последовательно растет

Текст: Анна Полтавцева

Интерес к участию в онлайн-выборах последовательно растет как среди тех, кто хочет проголосовать, не выходя из дома, так и среди тех, кто готов выступить наблюдателем на участках. Таким наблюдением поделился председатель комиссии Мосгордумы по государственному строительству и местному самоуправлению Александр Козлов:

Фото: mos.ru
В России стартовало пробное онлайн-голосование

"Формат электронного голосования последовательно привлекает все больше и больше людей, у него большой потенциал, поскольку он обладает несомненными плюсами: удобством, сэкономленным временем, безопасностью. Эксперименты с онлайн-голосованиями проводятся в Москве не первый год. Москвичи уже показали высокую степень вовлеченности - в 2020 году при голосовании за изменения в Конституцию - тогда свое мнение высказали 93% из тех, кто заранее подал заявку на голосование онлайн. Это очень высокий показатель".

По словам Козлова, избиратели активно подключились к процессу тестирования системы дистанционного голосования для подготовки к выборам в Госдуму, назначенным на 19 сентября 2021 года: "Тестирование уже стартовало. С 12 по 14 мая проводится общероссийская тренировка, в эти дни все подавшие заявления на участие в общероссийской тренировке могут на собственном опыте опробовать, как работает онлайн-голосование. Заявления на участие в тестировании подали 2,5 млн россиян, что позволит проверить систему при достаточном уровне нагрузки и подготовиться к осенним выборам в полной мере".:

Депутат напомнил, что для подготовки к выборам в сентябре уже ведется прием заявок в корпус наблюдателей. "За три месяца с начала приема заявок только в Москве изъявили желание контролировать ход выборов 12 тыс. 240 человек. Вопросы доверия к выборам, легитимности очень важны, и возможность самостоятельно убедиться, что процедуры проходят без нарушений, есть у всех граждан нашей страны, достигших 18 лет. Наблюдателями становятся в любом возрасте: самому младшему участнику - 18 лет, самому старшему - 91 год. Но самая большая группа наблюдателей - это москвичи 20-35 лет, их в корпусе наблюдателей свыше 5 тыс. человек. Это индикатор того, что молодежь массово интересуется выборными процессами, их интерес к участию в общественной жизни, делах государства также растет".

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