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13.05.2021 11:06
Рубрика: Власть

Депутаты предложили ужесточить нормы КоАП о нарушениях при обороте оружия

Текст: Татьяна Замахина
В Кодексе об административных правонарушениях будет установлена ответственность за незаконный оборот всех видов и типов оружия при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния. Об этом гласит новый законопроект, который подготовили члены Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции во главе с его председателем Василием Пискаревым.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Законопроект направлен в правительство для получения отзыва. Предлагаемые нормы приводит ТАСС - в комитете подтвердили "РГ" информацию.

Песков оценил перспективы законопроекта по обороту оружия

Согласно проектируемым поправкам, административную ответственность предлагается ввести за незаконный оборот пневматики с дульной энергией до 7,5 Дж и ношение холодного оружия для самообороны. Пока что запрет есть, а ответственность за его ношение не установлена, приводят пример авторы.

Вследствие поддержки таких норм будут установлены санкции за незаконный оборот всех видов и типов оружия, если речь идет именно об административном нарушении.

Депутаты также предлагают ввести более строгое наказание за нарушение правил оборота оружия в случаях, если такое нарушение повлекло его утрату.

Помимо этого, может быть введено административная ответственность за публикацию в СМИ и интернете инструкций по самостоятельному изготовлению и переделке огнестрельного оружия. Пока что такие нормы действуют в отношении инструкций по созданию взрывчатки. Штрафы за данное нарушение могут достигать одного миллиона рублей.

Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
Комитет Госдумы по безопасности одобрил проект о лицензиях на оружие

Срок давности привлечения к ответственности за подобные нарушения, кроме того, может быть увеличен с двух месяцев до одного года. Дело в том, что проверки для граждан, владеющих оружием, проводятся раз в год. При этом лицензия на покупку оружия действует полгода.

Как ранее подчеркнул Василий Пискарев, подготовка этих и других изменений в сфере регулирования оборота оружия не стала напрямую следствием трагедии в Казани. Он напомнил, что работа в этом направлении проводится регулярно.

Ранее профильный комитет Госдумы одобрил проект, который, в частности, запрещает выдавать лицензии на приобретение оружия гражданам с двумя и более судимостями, а также задержанным за вождение в нетрезвом виде. Инициативу предложено рассмотреть в приоритетном порядке на заседании 18 мая.

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