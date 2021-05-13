Десятки лет сосуществования арабов и евреев в Израиле оказались "растоптаны"

Беспорядки и жестокие столкновения между арабскими и еврейскими гражданами в четверг прокатились по нескольким израильским городам. Яир Ревиво, мэр израильского города Лода, где с ночи среды было введено чрезвычайное положение, заявил, что десятилетия сосуществования палестинцев и евреев оказались "растоптаны".

Сжигали машины и флаги

По его словам, арабы в Израиле "сжигали синагоги, десятки автомобилей, мусорные контейнеры, уничтожали израильские флаги, спускали израильский флаг и поднимали палестинский флаг в ночь беспорядков, в результате которых пострадали полицейские и жители, которые оказались в осаде". Тем временем арабский житель Лода Ваэль Эссави сообщил CNN, что израильская полиция и еврейские жители штурмовали мечеть во время молитвы во вторник вечером, прежде чем был применен слезоточивый газ и подожжены автомобили. "Мы ничего не могли сделать, но мы открыли окна, чтобы дышать ...это было очень тяжело", - сказал Эссави.

Другой житель, Халед Забарка, сказал, что после демонстрации палестинцев в понедельник против политики Израиля в Иерусалиме тысячи людей были поражены слезоточивым газом, светошумовыми гранатами и резиновыми пулями, прежде чем израильтяне начали бросать камни и избивать группу. "Моя 15-летняя дочь проснулась от звука камней, которые бросали в окно ее спальни, а затем меня разбудили ее испуганные крики", - сказал Забарка. В Бат-Яме, к югу от Яффо, на видео, размещенном в четверг утром, видно, как еврейская толпа пытается линчевать арабского водителя. Полиция сообщает, что мужчину вытащили из машины до начала нападения. На видео видно, как около 20 человек били его металлическими предметами и неоднократно ногами по голове. Он был доставлен в больницу, где его травмы были охарактеризованы полицией как средней тяжести.

Счет жертв приближается к сотне

Как сообщило в четверг вечером палестинское министерство здравоохранения, в результате израильской бомбардировки Газы погибли по меньшей мере 87 человек, в том числе 18 детей и семь женщин. По данным ведомства, 530 человек получили травмы различной степени тяжести. Израильские военные заявили, что с понедельника семь израильтян были убиты и более 200 получили ранения. "Мы очень, очень обеспокоены этим ухудшением, - сказала Хала Горани, израильский депутат парламента Аида Тома-Сулейман из Акко . - Я не уверена, что полиция способна или даже хочет контролировать ситуацию".

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в среду назвал насилие в израильских городах "неприемлемым" и приказал полиции принять чрезвычайные полномочия, усилить подразделения пограничной службы и ввести комендантский час там, где это необходимо.

Израиль бьет по лидерам ХАМАСа

В четверг израильские военные заявили, что с момента начала недавних боевых действий они поразили более 600 "террористических целей" в Газе. Пресс-секретарь Сил обороны Израиля (ЦАХАЛ) подполковник Джонатан Конрикус заявил репортерам, что Израиль "смог нанести удар по значительной части, если не по большинству военного руководства ХАМАС". По словам Конрикуса, у Израиля еще нет точного числа убитых вражеских боевиков. "По состоянию на вчерашний день их было более 30. С тех пор их число выросло", - сказал он. Офицер уточнил, ч то палестинские силы с понедельника выпустили по Израилю более 1600 ракет. "Уровень перехвата по-прежнему составляет в среднем 90 процентов", - сказал он.

Сотни снарядов, летевших в сторону населенных пунктов, были перехвачены системой противоракетной обороны "Железный купол". Он добавил, что Армия обороны Израиля нанесла удар по "значительным частям" ракетных возможностей ХАМАСа и "Исламского джихада", в том числе разбомбив центральный объект по производству ракет группировки и военный пост ВМС ХАМАС в центральной части секторе Газа. Кроме того, по словам военных, в течение дня был нанесен удар по ряду других объектов по производству оружия. В настоящее время вокруг Газы дислоцированы три израильские бригады.

Власти Израиля обсудили вариант наземной операции

Высокопоставленный дипломатический источник, которого цитирует 12 канал новостей, указывает, что Израиль рассматривает возможность проведения наземной операции в Газе в ответ на продолжающийся интенсивный ракетный обстрел из сектора. Неназванный источник сообщает, что этот вариант обсуждался в кабинете безопасности Израиля по запросу военных и что все варианты взвешиваются. По словам пресс-секретаря ЦАХАЛа Хидаи Зильбермана, Израиль собирает силы вдоль границы с сектором Газа для подготовки к потенциальной наземной операции. "Мы собираем силы на границе с Газой, готовим их. Они изучают эту область, и мы будем использовать их, когда решим", - сказал Зильберман 12 каналу. "Инициатива наша, и время на нашей стороне", - добавил он.

В бой идет "Хезболла"?

В четверг с южного Ливана в сторону Израиля было выпущено по крайней мере три ракеты, заявили ливанские службы безопасности. Это была атака, которая угрожает открыть новый фронт в эскалации боевых действий между Израилем и воинствующей палестинской группировкой ХАМАС в Газе, отмечает Reutes. По словам официальных лиц, пока неясно, кто был ответственен за атаку или куда упали ракеты. Ракеты были запущены из района Клайле к северу от Накуры, недалеко от границы с Израилем. Южный Ливан является родным районом для палестинских боевиков, а также для мощной шиитской группировки "Хезболла".

К воскресенью в Газе закончится топливо

Представитель министерства обороны Израиля сообщил журналистам, что к воскресенью в секторе Газа закончится топливо для генераторов электроэнергии. По словам чиновника, который говорил на условиях анонимности, в Газе остается всего пять часов электричества в день после 16 часов в среднем до начала боевых действий. Отчасти это связано с тем, что Израиль закрыл переход Керем-Шалом, который обычно используется для переброски топлива в сектор Газа, а отчасти это связано с тем, что ракеты, выпущенные палестинцами в анклаве, поразили некоторые линии электропередач в секторе возле города Рафах. Три из четырех турбин, которые обычно работают на электростанции ХАМАС, в настоящее время не работают из-за нехватки топлива.

По словам представителя министерства обороны Израиля, жители сектора Газа, похоже, чрезвычайно обеспокоены боевыми действиями и в основном прячутся в своих домах. Источник ответил, что среди населения усиливается гнев, потому что боевые действия помешали им отметить мусульманский праздник Ид аль-Фитр (Курбан-Байрам).