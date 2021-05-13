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13.05.2021 16:53
Рубрика: Общество

Диетолог назвала плюсы и минусы продуктов с заменителем молочного жира

Все чаще производители использую продукты переработки растительного масла в качестве заменителей молочного жира. Об их опасности существует много мифов. Но стоит ли действительно бояться таких продуктов?

Фото: iStock
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Большинство страхов и легенд окружают пальмовое масло - оно считается тугоплавким и использующимся для технических целей. Врач-диетолог ФИЦ питания и биотехнологии, кандидат медицинских наук Наталья Денисова в беседе с aif.ru отмечает, что пальмовое масло богато витаминами А и Е, а также коферментом Q10. Такие свойства делают его полезным для профилактики диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Отдельно эксперт отмечает, что вопреки разговорам о канцерогенности, такое масло защищает от онкологических заболеваний, нежели провоцирует их, а нежелательных жиров в нем на 20% меньше, чем в сливочном.

Второй миф связан с якобы отсутствием лактозы в продуктах с заменителями молочного жира. Однако эксперт отмечает, что заменитель жира не влияет на наличие лактозы в молочных продуктах. Тем, кто не переваривает лактозу, стоит выбирать именно безлактозные продукты.

Еще одно распространенное заблуждение, будто молочные продукты с заменителем молочного жира менее калорийны. На самом деле и животные и растительные жиры имеют одинаковую калорийность: 1 грамм жира = 9 ккал. Желающим приобрести менее калорийные продукты стоит ориентироваться не на наличие заменителя молочного жира, а на процентное содержание жира, которое указано на упаковке.

Вместе с тем, эксперт отмечает несколько преимуществ молочных продуктов в заменителем молочного жира. Прежде всего, в них отсутствует холестерин, но зато присутствуют полезные полиненасыщенные жирные кислоты. Такие свойства полезны не только для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, но и тем, у кого уже имеется риск развития таких болезней из-за высокого уровня холестерина в крови.

Кроме того, в молочных продуктах с заменителем молочного жира больше витаминов А и Е (а это известные антиоксиданты), более долгий срок хранения и приемлемая стоимость.

Общество Здоровье

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