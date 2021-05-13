Диетолог опровергла главный миф о макаронах

Правильно приготовленные макароны не причинят вреда ни здоровью человека, ни его фигуре. По словам диетолога Марии Шубиной, самое главное - не переварить продукт.

"Они обязательно должны оставаться аль денте, то есть не должны быть мягкими", - пояснила врач в интервью телеканалу "Звезда".

Шубина уточнила, что переваренные макароны имеют более высокий гликемический индекс, что приводит к повышению уровня сахара в крови.

Она также посоветовала отказаться от использования жирных соусов, заменив их томатной пастой или оливковым маслом.