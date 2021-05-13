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13.05.2021 13:48
Рубрика: Общество

Диетолог опровергла главный миф о макаронах

Текст: Василий Кошкин

Правильно приготовленные макароны не причинят вреда ни здоровью человека, ни его фигуре. По словам диетолога Марии Шубиной, самое главное - не переварить продукт.

Фото: iStock
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"Они обязательно должны оставаться аль денте, то есть не должны быть мягкими", - пояснила врач в интервью телеканалу "Звезда".

Шубина уточнила, что переваренные макароны имеют более высокий гликемический индекс, что приводит к повышению уровня сахара в крови.

Она также посоветовала отказаться от использования жирных соусов, заменив их томатной пастой или оливковым маслом.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание

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