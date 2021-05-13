Диетолог рассказала, как снизить риск заболевания раком

Для профилактики рака нужен комплексный подход, и одного лишь отказа от определенных продуктов будет не достаточно. Так диетолог Маргарита Королева прокомментировала позицию немецких врачей, которые назвали пять продуктов, повышающих риск развития онкологии: красное мясо, колбаса, молоко, сахар и алкоголь.

Как сообщает НСН, эксперт подчеркнула, что рак является полисистемным заболеванием, и на его развитие может влиять совокупность факторов. Речь идет, в частности, о генетической предрасположенности. Также на риск развития рака влияют хронические заболевания или предрасположенность к ним. Большое значение имеет и лишний вес. По словам специалиста, "из ожирения вытекает 12 видов рака".

Отмечается, что от онкологии не защитит одно лишь исключение из рациона конкретных продуктов.

"Во всех смыслах надо быть корректным в выборе питания, стараться вести здоровый образ жизни. Контролировать стрессы, поддерживать здоровую стройность и, конечно, своевременно проходить диспансерный осмотр, дабы в начале формирования какой-то проблемы не пропустить ее", - советует Маргарита Королева.

По вопросам, связанным со здоровьем, необходимо обратиться за консультацией к врачу.