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Текст:   Мария Агранович 
13:53 13.05.2021

Для молодых ученых могут снизить процентную ставку по ипотеке

В правительство внесено предложение по ипотеке под 3% для молодых ученых. Об этом сообщил в четверг министр науки и высшего образования Валерий Фальков, выступая на парламентских слушаниях по теме научных кадров в Совете Федерации.

Матвиенко призвала давать молодым ученым служебное жилье или льготную ипотеку

"Мы сформировали и направили в правительство предложение в рамках программы обеспечения молодых ученых жильем: установить льготную ипотечную ставку не более 3% годовых, - сказал Фальков. - Также предложили расширить перечень тех, кто будет иметь доступ к этой программе - по стажу работы в научных организациях".

Министр подчеркнул, что обеспечение молодых ученых жильем - одна из ключевых социальных гарантий. Также министр рассказал, что Минобрнауки запустило программу занятости выпускников 2020 года на научно-исследовательских позициях. "В программе участвуют 62 вуза и 136 НИИ, - уточнил министр. - Уже трудоустроены почти 2 тыс. человек".