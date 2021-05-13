Опубликованы рассекреченные документы о начале советского ракетостроения

Как известно, после Великой отечественной войны перед советским военным командованием была поставлена задача собрать в зоне своей оккупации максимум информации о новейших образцах ракетной техники, разработанных нацистскими учеными. В германские научные и производственные ракетные центры, в том числе, Пенемюнде и Нордхаузен были направлены группы ученых и инженеров, среди которых находились будущие академики Королев, Черток, Пилюгин, Мишин и другие.

Так, в записке Шахурина от 8 июня 1945 года сообщалось, что институт в Пенемюнде представляет собой огромный комбинат, занимавшийся разработкой и испытанием ракетных снарядов. Располагался он на территории площадью около 80 кв. км, имел более 150 зданий и сооружений общей площадью более 200 тыс кв метров. Мощность сохранившейся электростанции института - 30 тыс киловатт. Число сотрудников доходило до 7500 человек. Как отмечал Шахурин, "масштаб работы института можно оценить по 11 гигантским стендам высотою до 30 метров, которые легко вмещали для различного характера испытаний ( в том числе и при действующих двигателях) такие крупные снаряды как ФАУ-2 в натуральную величину".

Обращает на себя внимание сделанный в записке акцент на "артиллерийский" характер тематики работы Центра с последующим выводом о целесообразности поручения работ по освоению ФАУ-2 Народному Комиссариату Боеприпасов. Эта рекомендация, поддержанная правительством, ограничила возможность использования авиационных технологий и привлечения предприятий и специалистов авиационной промышленности к развитию ракетной техники в СССР.

Роскосмос представляет несколько важнейших докладных записок Иосифу Сталину. В том числе записку от 15 апреля 1946 года - об организации научно-исследовательских и опытных работ в области ракетного вооружения. Ее подписали шесть человек: Берия, Маленков, Булганин, Ванников, Устинов и Яковлев. В документе излагается состояние работ по ракетной тематике в СССР, в том числе и по освоению трофейной техники непосредственно в Германии с привлечением немецких специалистов.

Как подчеркивается сегодня, важным для дальнейшей судьбы ракетной, а впоследствии и космической промышленности страны, стали предложения авторов записки о создании в структуре Министерства вооружённых сил СССР научно-исследовательского института ракетного вооружения (будущего НИИ-4 Минобороны СССР) и Государственного научно-испытательного полигона ракетного вооружения (будущего Государственного центрального полигона Минобороны СССР - полигон Капустин Яр); в Министерстве вооружения - научно-исследовательского института и опытного производства ракет "типа ФАУ-2" на базе завода №88 (будущий НИИ-88 - ныне АО "ЦНИИмаш") и конструкторского бюро по ракетному вооружению (Специальное конструкторское бюро НИИ-88).

Несомненный интерес вызывает еще одна записка Сталину - от 31 декабря 1946 года об итогах работ по изучению немецкой реактивной техники и восстановлению технической документации. В записке, в частности, сообщается об отправке из Германии в СССР 40 полных комплектов ракет ФАУ-2 и 308 немецких специалистов. Констатируется, что дальнейшие исследовательские, конструкторские и экспериментальные работы по реактивному вооружению сосредотачиваются в уже созданных НИИ и КБ СССР. В документе представлены планы первоочередных работ по реактивному вооружению на 1947-1948 гг., предложения об испытательных пусках ракет ФАУ-2 и производстве опытной серии этих ракет на предприятиях страны.

28 ноября 1947 года был представлен доклад Специальной Комиссии о результатах пусков ракет А-4 (ФАУ-2) в период с 16 октября по 13 ноября того года. В документе сделан вывод о том, что советские специалисты сумели восстановить техническую документацию, собрать ракету в целом, освоить технику испытаний ракеты на стенде и её "лётных пусков". Вместе с тем авторы констатируют наличие у немецкой ракеты существенных недостатков и предлагают начать работы по созданию отечественной ракеты (заводской шифр "Р-1") на основе опыта восстановления и пусков ФАУ-2.

Также признано необходимым параллельно с созданием "Р-1" форсировать работы над ракетами "Р-2" с дальностью 600 км и "Р-3" с дальностью 3000 км. Хотя проект ракеты "Р-3" оказался неосуществлённым, работы по нему создали серьезный технический задел для развития ракетно-космической техники.

А 13 мая 1946 года вышло историческое Постановление Совета Министров СССР от 13 мая 1946 года №1017-419сс "Вопросы реактивного вооружения". С его текстом также можно ознакомиться на сайте Роскосмоса. Согласно этому документу, в СССР создавался Специальный комитет по реактивной технике, определялись головные министерства по разработке и производству реактивного вооружения, создавались профильные научно-исследовательские институты, конструкторские бюро и полигоны.

Среди первоочередных задач были обозначены полное восстановление технической документации и образцов Фау-2 и зенитных управляемых ракет, восстановление лабораторий и стендов, подготовка кадров и специалистов, которые овладели бы конструкцией Фау-2. Работы по развитию реактивной техники признавались важнейшей государственной задачей.

И еще любопытный момент есть в постановлении: "В целях обеспечения жильем переводимых в СССР немецких специалистов по реактивной технике поручить тов. Вознесенскому предусмотреть в планах распределения выделение до 15 октября 1946 г. 150 разборных финских домов и 40 рубленых восьмиквартирных домов по разнарядке Специального комитета по реактивной технике".