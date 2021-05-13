Эксперты оценили, соберет ли Россия рекордный урожай зерна в этом году

Прогноз Минсельхоза США (USDA) о рекордном урожае пшеницы в России в этом году на уровне 85 млн тонн (без учета Крыма) "близок к реальности, насколько может быть близок к реальности прогноз в этой фазе сезона", считает председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин.

У USDA самые точные снимки полей - в прошлом году Минсельхоз США заключил соглашение с NASA об использовании их инструментария, и не доверять этим данным нет оснований, поясняет эксперт. Но USDA прогнозирует рекордный урожай зерновых не только в России, но и мире. Это означает, что конкуренция в новом сезоне будет очень жесткая - именно на российское зерно не будет уже такого высокого спроса, как в уходящем сезоне, предупреждает Зернин.

"Если уходящий сезон запомнится нам практически безусловным доминированием российской пшеницы на ключевых мировых рынках, то наступающий сезон обещает быть крайне конкурентным. В условиях однородного качества продукта у стран-конкурентов, главным фактором успеха станет цена предложения. Мы будем это чувствовать на всех ключевых тендерах, которые будут формировать мировые цены", - говорит он.

При этом, по его мнению, экспортные пошлины на зерно, которые будут действовать в России в новом сезоне, не помешают экспорту. По его оценке, вводимая со 2 июня плавающая пошлина окажется гораздо более умеренной, чем действующая сейчас - 50 евро за тонну пшеницы. По прогнозу USDA, на мировой рынок Россия поставит 40 млн тонн пшеницы, еще 42,5 млн тонн составит внутреннее потребление (на 1 млн тонн больше, чем в прошлом сезоне), чуть более 15 млн тонн (с учетом переходящих запасов) составят конечные запасы.

По словам Эдуарда Зернина, продать столько нам придется в любом случае. Потребление внутри страны увеличить вряд ли получится, а хранить в запасах излишки нерационально. Российские аграрии, работающие в рамках экономической логики, с поступлением зерна нового урожая будут вынуждены распродавать запасы старого, отложенные "до лучших времен". Мешать новое зерно со старым неразумно, склад необходимо подготовить для нового урожая.

"У нас нет мощностей для хранения всего урожая. Номинально их объем совпадает. Но многие мощности находятся в отдаленных, логистически неудобных районах. Вряд ли кто будет подвергать риску зерно нового урожая ради сохранения остатков старого, ведь качество теряется с удлинением хранения", - поясняет эксперт.

Однако, "если голос разума перекроет жажда наживы", то попытки придержать зерно обоих урожаев одновременно могут привести к росту цен на зерно. И тогда, со стороны власти "могут возникнуть более острые реакции на ситуацию", как случилось в ситуации с гречкой, когда правительство ввело полный запрет на ее экспорт, считает Зернин.

При этом, поскольку на рынке существует явно избыточное предложение, высоких мировых цен в новом сезоне не получится, отмечает Зернин.

По оценке Союза, сейчас реальная цена платежеспособного спроса на базисе FOB составляет не выше 260 долларов за тонну пшеницы. Внутренние цены колеблются от 14,5 до 15 тыс. рублей за тонну, тогда как годом ранее были существенно ниже, а перед введением экспортных пошлин достигали 17,5 тыс. рублей за тонну.

Российский Минсельхоз пока не давал оценок будущего урожая зерновых. На данный момент известно лишь, что площади под озимыми были в прошлом году увеличены почти на 1 млн га. При этом, несмотря на неблагоприятные погодные условия, снежная зима смогла во многом исправить ситуацию, и урожай озимых если и будет меньше ожидаемого, то не так критично. Не так давно вице-премьер Виктория Абрамченко заявляла, что урожай зерна в новом сезоне в целом составит не менее 120 млн тонн. Это ниже оценок USDA - его общий прогноз по зерновым в России составляет 126,5 млн тонн.

По оценке генерального директора Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрия Рылько, USDA в своем прогнозе все-таки недооценивает состояние наших озимых - отсюда слишком оптимистичные прогнозы. По прогнозам ИКАР, в новом сезоне Россия соберет 79 млн тонн пшеницы, а общий урожай зерновых составит 127 млн тонн. По этой причине (более низкого урожая) и не получится вывезти 40 млн тонн пшеницы. По оценке Рылько, объем экспорта пшеницы в сезоне 2021/22 составит около 38 млн тонн. При этом экспортные пошлины на объемы экспорта вряд ли окажут большое влияние сейчас - они сыграют роль в долгосрочном периоде, считает эксперт. Держать бесконечно излишки зерна не получится: не хватает мощностей для хранения, от долго хранения зерно теряет в качестве, да и оставаться при зерне, но совсем без денег аграриям нет возможности. К тому же цены стартуют в новом сезоне с рекордных уровне, поясняет Рылько.

Напомним, сейчас пошлина на пшеницу составляет 50 евро за тонну, ячмень и кукурузу - 10 и 25 евро соответственно. Механизм зернового демпфера на эти культуры заработает со 2 июня. Он подразумевает, что пошлина будет рассчитываться на основе мировых цен, а собранные таким образом средства будут возвращены аграриям в виде субсидий. Необлагаемая часть пошлины по пшенице составит 200 долларов за тонну, по кукурузе и ячменю - в 185 долларов за тонну. Сверх этой цены будет облагаться пошлиной в размере 70%.

Свой первый прогноз по новому сезону USDA опубликовал 12 мая. По оценке американских аналитиков, в новом сезоне в мире увеличится потребление пшеницы и активизируется мировая торговля. Поставки увеличатся на 8,1 млн тонн до 1 083,7 млн тонн. А производство пшеницы достигнет рекордного уровня в 789 млн тонн. Прогнозируемое мировое потребление на 2021/22 год вырастет на 7,8 млн тонн до рекордных 788,7 млн тонн.