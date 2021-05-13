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13.05.2021 18:05
Рубрика: В мире

Эксперты: Польша может выйти из Евросоюза из-за вопроса приоритета права

Текст: Ариадна Рокоссовская
Польский конституционный суд должен решить, быть ли Польше членом Европейского союза. Именно так, по мнению экспертов, стоит вопрос в деле о том, должна ли страна признавать приоритет европейского права над польским. Премьер Польши Матеуш Моравецкий поставил перед конституционными судьями вопрос о том, может ли конкретный вердикт европейского суда быть обязательным для исполнения, если он противоречит основному закону страны.
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Для некоторых из судей - это вопрос решенный. Так, член конституционного суда Кристина Павлович в прошлом неоднократно высказывалась в том духе, что "сам факт существования Евросоюза нарушает основы международного права". Ей также принадлежат высказывания: "конечно, флаг ЕС - это тряпка", "я жду и молюсь, чтобы оно просто развалилось", и, наконец, "договор о вступлении нарушает нашу конституцию". В последнем утверждении есть доля истины. Каждое государство, которое инициирует переговоры о вступлении в Евросоюз, тем самым автоматически берет на себя обязательство согласиться с правовыми основами его функционирования. Такой основой является приоритет европейского законодательства над национальным - он заложен в договоре, который государство подписывает при вступлении.

Фото: Сайт Министерства обороны России.
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Это сделано для того, чтобы гарантировать гражданам всех стран-членов одинаковые права и их защиту на всей территории Европейского союза. На практике же это означает, что каждая страна должна обеспечить соблюдение европейских законов и не может вносить в свои законы изменения, которые противоречат европейскому законодательству. А в случае, если это противоречие все-таки возникает, приоритет отдается праву Евросоюза. В 2005 году конституционный суд Польши уже рассматривал вопрос, что делать, если в договорах Евросоюза и польской конституции существуют взаимоисключающие положения. Ответ был таким: поставить перед поляками вопрос о необходимости изменить основной закон своей страны, добиться изменения права ЕС или выйти из Евросоюза.

Когда в 2015 году к власти в Польше пришла партия "Право и справедливость", стало понятно, что новым правящим элитам будет тесно в рамках, установленных Брюсселем. Их целью было изменить законодательство Польши таким образом, чтобы не только все госорганы, но и суды были подконтрольны власти. Но в соответствии с нормами Европейского союза, суд в Люксембурге может препятствовать вступлению в силу закона или поправок к нему, нарушающих принцип независимости судебных органов государств-членов.

В марте в Люксембурге рассмотрели вопрос о назначении польских верховных судей и постановили, что это вполне может быть такого рода нарушением. И если это будет доказано, "принцип верховенства права ЕС требует, чтобы национальный суд аннулировал такие поправки". Не дожидаясь этого, премьер Матеуш Моравецкий направил в конституционный суд Польши запрос о том, не нарушает ли право ЕС польскую конституцию и не стоит ли поставить основной закон своей страны выше всех остальных законов. Эксперты в области европейского и польского права, которых цитирует авторитетная Gazeta Wyborcza, предупредили: "Если конституционный суд вынесет положительный вердикт, то Польша нарушит взятые на себя добровольно международные обязательства. Государству придется нести за это ответственность и, возможно, оно будет вынуждено покинуть Евросоюз, чтобы не быть обязанным соблюдать эти обязательства". Заседание суда должно было пройти на этой неделе, но судьи взяли паузу до середины июня.

В мире Европа Польша

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