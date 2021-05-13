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13.05.2021 15:53
Рубрика: Общество

Фальков назвал лидирующие направления по росту бюджетных мест в вузах

Текст: Мария Агранович
Фото: Илья Наймушин / РИА Новости Фото: Илья Наймушин / РИА Новости
Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Минобрнауки прогнозирует в 2021 году увеличение спроса абитуриентов на направления в области информационных технологий. Об этом заявил в ходе совещания президента РФ ВЛадимира Путина с членами правительства министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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"За последние два года мы почти в два раза увеличили количество бюджетных мест для подготовки кадров для цифровой экономики: с 52 тысяч в 2020 году до 94 тысяч в 2022 году", - отметил министр.

Он также назвал пять направлений подготовки - лидеров по приросту бюджетных мест в 2021 году: образование и педагогическая деятельность, информатика и вычислительная техника, клиническая медицина, математика и механика, электроника, радиотехника и системы связи.

Что касается предпочтений абитуриентов, здесь также в топ попали инженерные, педагогические и медицинские специальности.

"Увеличивается популярность инженерных специальностей и направлений подготовки. Растет конкурс на бюджетные места по педагогическим направлениям, - сказал Валерий Фальков. - Устойчиво высок спрос на медицинские специальности".

По словам министра, пандемия только усилила интерес к медобразованию. Спрос на гуманитарные направления, такие как политические науки и регионоведение, средства массовой информации и информационно-библиотечное дело, история и археология, языкознание и литературоведение тоже повышается.

Всего на 2021/2022 учебный год вузам выделено 576,5 тыс. бюджетных мест, это на 34 с лишним тыс. больше, чем в 2020 году. При этом более 70% общего количества бюджетных мест отдано регионам.

Общество Образование Правительство Минобрнауки

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