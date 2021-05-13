Forbes включил 24 российские компании в список крупнейших в мире

Журнал Forbes опубликовал обновленную версию ежегодного рейтинга Global 2000, в который входят крупнейшие компании мира. В этом году в список вошли 24 российские компании, лидером среди них стал "Сбербанк", занявший 51 место.

Кроме того, в тройку крупнейших российских компаний вошли "Роснефть" (99 место рейтинга) и "Сургутнефтегаз" (309 строчка). В десятке оказались "Газпром", "Норильский никель", "Лукойл", "Транснефть", "Новатэк", банк ВТБ и "Татнефть".

Крупнейшей компанией мира, по версии Forbes, девятый год подряд стала китайская банковская корпорация ICBC. Второй и третье место заняли американские компании JPMorgan Chase и Berkshire Hathaway.

При составлении рейтинга Forbes учитывал четыре ключевых фактора: выручку, прибыль, активы и рыночную капитализацию.

Журнал отмечает, что за год совокупная рыночная капитализация двух тысяч крупнейших компаний мира выросла на 47% - до 79,8 триллиона долларов. При этом их прибыль упала на четверть и составила 2,5 триллиона долларов.