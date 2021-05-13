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13.05.2021 05:00
Рубрика: Экономика

ФРС США приготовила для курса доллара плохие новости

Текст: Роман Маркелов
Александр Купцикевич, ведущий аналитик FxPro, специально для "Российской газеты":
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

- Доллар развернулся к росту от границ торговых диапазонов последних месяцев ко многим популярным валютам. Это касается также и пары с рублем.

Фото: iStock
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Аналогичным образом обстоят дела против других значимых конкурентов. EURUSD в очередной раз отбился от сопротивления на 1,218, откуда неоднократно разворачивался с конца января.

Китайский юань оказался под усиленным давлением после провала второй попытки уйти под отметку 6,4 в USDCNY.

Это стоит рассматривать как свидетельство, что игроки пока не готовы наращивать продажи доллара на границах устоявшихся торговых диапазонов. Но это пока больше походит на рефлекс, чем на осознанный выбор.

Импульс роста доллар получил на данных о скачке цен в США в апреле. Они выросли сразу на 0,8% за апрель, доведя годовую инфляцию до 4,2%. Рынки уверены, что такой скачок цен заставит Федеральную резервную систему (ФРС) США действовать или, как минимум, изменить риторику на более ястребиную, обещая быстрей приступить к сдерживанию инфляционной спирали.

Но на наш взгляд, рынки опрометчиво делают ставку на такой поворот. В предыдущие недели представители ФРС в официальных комментариях и одиночных выступлениях подчеркивали транзитный (краткосрочный и технический) характер инфляции.

Вера рынков, что ФРС будет делать как должна, а не как говорит, краткосрочно помогает доллару. Например, в случае развивающихся стран ускорение инфляции одновременно вызывает давление на местную валюту и фондовые рынки, так как инвесторы пристраивают капиталы туда, где инфляция не будет разъедать их ценность. Недавний пример - Турция или Бразилия, где ускорение инфляции давило на курс национальных валют.

Фото: iStock
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Банк России довольно агрессивно повышает ставку в последние месяцы и готовя рынки к новым повышениям. Это позволяет рублю оставаться на плаву.

Рискнем предположить, что ФРС не станет удивляться скачку цен, продолжит называть эту ситуацию "транзитной", сохранит свою ультрамягкую монетарную политику. Это позволит сохранить низкой волатильность рынков и поддержать уверенный рост экономики. По-другому поступить просто нельзя, не рискуя вызвать повторную рецессию. И это будут хорошие новости для сырьевых рынков и рынков акций, но плохие - для доллара.

Экономика Финансы Валютный рынок Курс рубля

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